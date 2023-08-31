«Открытие»: Динамика рубля поддерживает покупки акций экспортёров

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок смог обновить годовой максимум в первой половине четверга. Индекс МосБиржи поднимался до 3234,68 п., но затем откатился к уровню 3220 п. Одним из индексных лидеров стали акции ВТБ на фоне сильной отчётности за 7 месяцев. Динамика рубля также поддерживает покупки акций экспортёров. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 38,8 млрд руб к середине сессии.

По состоянию на 15:50 мск индекс МосБиржи - 3223,92 п. (+0,35%), а индекс РТС - 1057,53 п. (+0,52%).

Лидерами среди индексных бумаг были привилегированные «Транснефть», «РусАгро», «Магнит», ВТБ и «Россети». Самыми слабыми оказались OZON Holdings, X5 Retail, GlobalTrans, Fix Price и «ФосАгро». Во втором эшелоне лидировали бумаги QIWI с ростом на 4,7%, а аутсайдером стали бумаги ТМК, терявшие около 1,8%.

Акции ВТБ (VTBR) повышались на 2,8% к середине дня. Чистая прибыль банка по РСБУ по итогам 7 месяцев составила 325,4 млрд руб. Возврат на капитал (RoE) составил 30,7%. Чистые операционные доходы до резервов составили 707,5 млрд руб. Объём совокупного кредитного портфеля до вычета резервов увеличился на 12% до 19,4 трлн руб. ВТБ также подтверждает цель прибыли по итогам года на уровне 400 млрд руб. Однако, если сохранится динамика прибыли предыдущих месяцев, то этот результат уже будет достигнут в октябре, а по итогам года прибыль может превысить 450 млрд руб.

Рост более 3% демонстрировал сектор электроэнергетики. Основной прирост обеспечивают бумаги региональных «Россетей», которые преимущественно показали сильную отчётность по итогам I полугодия. Повышались секторы нефти и газа, а также металлов и добычи, что можно связать с динамикой курса рубля. Впрочем, в секторе нефти и газа лидируют привилегированные акции «Транснефти» (TRNF_P) на дивидендных ожиданиях после сильной отчётности.

Рубль уступал доллару и юаню, но укреплялся против евро. Собственно говоря, накануне евро избыточно укрепился против рубля, что и обуславливает его коррекцию. Объёмы остаются низкими, что ставит под сомнение увеличение продаж валюты экспортёрами, но стоит дождаться окончания торгов.

По состоянию на 15:50 мск:

USD/RUB – 96,01 (-0,22%),

EUR/RUB – 104,41 (-0,83%),

CNY/RUB – 13,190 (-0,15%).

Инфляция в еврозоне осталась в июле без изменений

Европейские индексы преимущественно демонстрировали рост. Акции UBS Group повышались более чем на 5%. Кредитная организация отчиталась о прибыли в II квартале на уровне $29 млрд. Также планируется сократить до 3000 сотрудников в ближайшие пару лет для экономии до $10 млрд. Благодаря этому финансовый сектор в Европе повышался на 1,4%. Сектор недвижимости подрастал на 1,6%, реагируя на снижение доходностей по государственным облигациям. Однако управляющий ЕЦБ Элизабет Шнобель отметила, что экономическая статистика в еврозоне оказалась слабее, чем предполагалось несколько месяцев назад, но это не означает автоматического отказа от дальнейшего повышения ставки. Розничные продажи в Германии сократились за июль на 0,8% при ожиданиях роста на 0,3%. Безработица в Германии повысилась до 5,7% в августе с 5,6% в июле. Инфляция в еврозоне осталась на уровне 5,3% в августе, как и в июле. Однако инфляционные данные не прервали снижение доходностей по государственным обязательствам. Перед публикацией сводной статистики рынок ожидал ускорение роста цен. Также стоит обратить внимание на то, что продажи автомобилей в Европе выросли на 17% в июле до 1.02 млн единиц. Это уже 12-ый подряд месяц, когда продажи демонстрируют прирост. Наиболее сильные результаты были у Volkswagen, который нарастил продажи на 19%. Меж тем прирост продаж электромобилей составляет 62%, а вот автомобили с дизельными двигателями показали снижение продаж на 9%.

По состоянию на 15:50 мск:

FTSE 100 - 7494,77 п. (+0,28%),

DAX - 16031,50 п. (+0,88%),

CAC 40 - 7378,40 п. (+0,19%).

Планы РФ и Саудовской Аравии по добровольному сокращению производства не дают нефти упасть

Нефть избавилась от утренней неуверенности и поднялась выше $86 за баррель Brent. На первый план вновь выходит идея продления добровольного ограничения добычи в Саудовской Аравии до конца октября. Вице-премьер правительства РФ Александр Новак также не исключил того, что Россия продлит своё сокращение добычи на 300 тыс. баррелей в сутки до конца октября. Структура бэквордации немного усилилась в нефтяных фьючерсах Brent. Поставки в ноябре на $0,52 дороже декабрьских, на $1,06 дороже январских и на $1,58 дороже январских. В конце прошлой недели разница между двумя ближними контрактами была ближе к $0,4.

По состоянию на 15:50 мск:

Brent - $86,71 (+0,99%),

WTI - $82,49 (+1,05%),

Алюминий - $2213 (+0,55%),

Золото - $1970,8 (+0,02%),

Никель - $20450 (-0,90%).

Инфляция в США упорно не желает снижаться

Базовые цены личного потребления в США повысили темпы роста за год до 4,2% в июле по сравнению с 4,1% в июне. Общий индекс PCE ускорился до 3,3% с 3,0% в июне. Число первичных обращений за пособием по безработице снизилось на прошлой неделе до 228 тыс. с 232 тыс. неделей ранее. Доходы физических лиц в США выросли за июль на 0,2%, а вот расходы увеличились на 0,8%. То есть статистика оказалась весьма проинфляционной.

Фьючерсы на основные индексы США указывали на скромный прирост рынка в начале дня от 0,05% в NASDAQ до 0,3% в Dow Jones. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам снизилась почти до 4,09%.

Акции розничной сети Dollar General теряли около 13% после снижения прогноза по прибыли и выручки на текущий финансовый год. Акции сети магазинов для питомцев Chewy теряли более 5% на фоне разочаровывающих результатов за II квартал. Бумаги компании интернет безопасности Palantir теряли около 4% на фоне снижения рекомендаций Morgan Stanley. Акции Salesforce дорожали на 5% после сильной отчётности и столь же сильного прогноза на финансовый год. Бумаги Shopify повышались более чем на 5% на новостях о возможности для клиентов Amazon покупать в магазинах компании. Акции Victoria’s Secret теряли более 5% на фоне разочарований в результатах прошедшего квартала и прогноза дальнейшего снижения продаж.