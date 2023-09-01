«Открытие»: Оживление производственной активности Китая формирует позитивный внешний фон на пятницу

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Оживление производственной активности Китая формирует позитивный внешний фон на пятницу

Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Производственная активность в Китае неожиданно демонстрирует прирост. Народный Банк КНР предпринимает меры по поддержке курса юаня. Нефть дорожает, ориентируясь на китайскую статистику и планы членов ОПЕК+ по сохранению добровольного сокращения производства. Дорожают промышленные металлы. Соответственно, для российских акций складывается благоприятный внешний фон, который может помочь Индексу МосБиржи вновь отправиться покорять годовой максимум. Утренняя динамика рубля также способствует покупкам акций экспортёров.

Российский рынок смог завершить последний торговый день августа в плюсе, хотя этому препятствовала динамика рубля и негативная реакция на некоторые отчёты. Впрочем, далеко не все отчёты компаний были восприняты инвесторами с пессимизмом. Сильные результаты «Транснефти» и ВТБ привели к существенному росту бумаг, что помогло индексу МосБиржи проигнорировать усиление рубля и прочие неприятности. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 69,633 млрд руб.

По итогам торгов 31 августа индекс МосБиржи - 3227,99 п. (+0,48%), а индекс РТС - 1059,17 п. (+0,68%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

РусГидро 0,99 5,4% AGRO-гдр 1 240 5% Транснф ап 132 700 4,57% TCS-гдр 3 674 3,36% ВТБ ао 0,03 2,76%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

Сургнфгз-п 49,83 -0,83% GLTR-гдр 707,45 -0,74% МТС-ао 284,15 -0,7% ФосАгро ао 7 308 -0,65% АЛРОСА ао 81,41 -0,63%

3 отраслевых индекса российского рынка завершили день в минусе, а 7 показали рост. Наибольшее повышение продемонстрировал сектор электроэнергетики (+2,73%) за счёт бумаг региональных «Россетей». Наибольшее снижение было в транспортном секторе (-0,65%) из-за коррекции акций морских портов и GlobalTrans.

Индекс МосБиржи завершил август ростом на 5,03%, а индекс РТС прибавил за месяц всего 0,16%. Наибольший рост был в секторах транспорта (+17,20%) и информационных технологиях (+10,92%). Снижение состоялось лишь в секторах химии и нефтехимии (-1,38%), а также металлах и добыче (-0,03%).

Акции ВТБ (VTBR) завершили день приростом более 2,5%. Чистая прибыль банка по РСБУ по итогам 7 месяцев составила 325,4 млрд руб. Возврат на капитал (RoE) составил 30,7%. Чистые операционные доходы до резервов составили 707,5 млрд руб. Объём совокупного кредитного портфеля до вычета резервов увеличился на 12% до 19,4 трлн руб. ВТБ также подтверждает цель прибыли по итогам года на уровне 400 млрд руб. Однако, если сохранится динамика прибыли предыдущих месяцев, то этот результат уже будет достигнут в октябре, а по итогам года прибыль может превысить 450 млрд руб.

Сектор нефти и газа завершил день ростом на 0,5%. Главным двигателем роста стали привилегированные акции «Транснефти» (TRNF_P) на дивидендных ожиданиях после сильной отчётности. Остальные компоненты к вечеру растеряли свой позитив. В металлах и добычи незначительное снижение, но акции «Северстали» CHMF) оказались среди индексных лидеров благодаря новостям накануне о включении их в индекс «голубых фишек» с 22 сентября, где они заменят бумаги «Алросы» (ALRS). Перестановки в индексах также отразились и на других эмитентах: QIWI (QIWI) прибавили более 5%, а «Группы Позитив» (POSI) около 1,6%. Обе бумаги войдут в расчётную базу Индекса МосБиржи, что сделает их более привлекательными для индексных фондов.

Производители удобрений могут оказаться под давлением на торгах 1 сентября. Правительство приняло решение о пошлинах в размере 7% на экспорт удобрений. Рубль начинал день неуверенно, но во второй половине дня всё же российская валюта устроила наступление на более высоких объёмах, чем накануне. Объём торгов в паре USD/RUB составил 77,526 млрд руб по сравнению с 72,864 млрд руб днём ранее, а в паре CNY/RUB 104,748 млрд руб против 88,322 млрд руб накануне. Однако данные цифры всё ещё незначительно отличаются от среднедневных показателей в августе. Поэтому пока нет уверенности в том, что экспортёры выполняют договорённости с правительством об увеличении продаж своей валютной выручке на Московской Бирже. Как итог, рубль завершает август с довольно существенными потерями, но есть надежды на сентябрь. Ставка пошлины будет действовать с 1 сентября 2023 года: пошлина на азотные удобрения составит 7%, но не менее 1100 руб за тонну, на фосфорные удобрения - 7%, но не менее 2100 руб за тонну, на калийные - 7%, но не менее 1800 руб за тонну.

По итогам торгов:

USD/RUB – 96,025 (-0,20%),

EUR/RUB – 104,08 (-1,14%),

CNY/RUB – 13,170 (-0,00%).

Ускорение инфляции в США смутило американских инвесторов

Американские индексы показали разнонаправленную динамику. Неуверенность на рынке США связана с небольшим ускорением инфляции по индексам цен личного потребления, хотя статистика оказалась в рамках ожиданий. Базовые цены личного потребления в США повысили темпы роста за год до 4,2% в июле по сравнению с 4,1% в июне. Общий индекс PCE ускорился до 3,3% с 3,0% в июне. Число первичных обращений за пособием по безработице снизилось на прошлой неделе до 228 тыс. с 232 тыс. неделей ранее. Доходы физических лиц в США выросли за июль на 0,2%, а вот расходы увеличились на 0,8%. То есть статистика оказалась весьма проинфляционной. Чикагский PMI поднялся до 48,7 п. с 42,8 п. в предыдущем месяце. Однако индекс всё ещё указывает на спад. На фоне вышедшей статистики доходность по 10-летним казначейским обязательствам упала на 2,5 Б.П. до 4,093%.

Microsoft (MSFT) планирует выделить команду искусственного интеллекта в отдельный бизнес, дабы избежать претензий нарушения антимонопольного законодательства в Европе. Акции Salesforce (CRM) подорожали на 3% после сильной отчётности и прогнозов. Компания электронной коммерции отмечает сильный рост на международном рынке. Акции торговой сети Dollar General (DG) потеряли около 12% на фоне слабой отчётности, но более разрушительным стал прогноз менеджмента о дальнейшем падении выручки. Бумаги Shopify (SHOP) подорожали на 8,5% на новостях об интеграции возможностей с Amazon (AMZN).

Динамика по секторам: Consumer Discretionary +0,51%, Technology +0,37%, Energy +0,14%, Communication Services +0,11%, Materials -0,06%, Financials -0,41%, Industrials -0,51%, Consumer Staples -0,54%, Real Estate -0,77%, Utilities -1,04%, Health -1,20%.

По итогам торгов:

DJIA - 34721,91 п. (-0,48%),

S&P 500 - 4507,66 п. (-0,16%),

NASDAQ Composite - 14034,97 п. (+0,11%).

Народный Банк Китая предпринимает шаги по поддержке курса юаня

Азиатские рынки преимущественно повышались. Народный Банк Китая снизил требования по норме резервирования валютных средств, дабы высвободить капитал банков для поддержки юаня. Кроме того, индекс производственной активности Китая от Caixin поднялся до 51,0 п. в августе с 49,2 п. в июле. Это указывает на оживление деловой активности малых и средних предприятий. Народный Банк Китая и финансовый регулятор выпустили предписания ряду административных образований по снижению процентов по ипотечным кредитам покупателей первого жилья, включая снижение платежей по уже выданным займам. На этом фоне пять крупнейших банков страны снизили ставки по депозитам, дабы поддержать эффективную доходность капитала на фоне снижения ставок по кредитам. Сектор недвижимости в Шанхае демонстрировал повышение более чем на 2%. Сектор энергетики повышался на 2%, а сектор угольщиков более чем на 3%. Торги в Гонконге не проводились в связи с надвигающимся тайфуном.

Японские индексы демонстрировали рост. Интерес покупателей был сосредоточен на акциях с дивидендным потенциалом. Наиболее сильный рост показал сектор нефтеразведки. Бумаги Mitsubishi UFJ Financial прибавляли 1,9%, Sony Corp. 3,3%. Меж тем полупроводниковые бумаги торговались неуверенно. Акции Advantest Corp. Теряли около 0,3%, а Tokyo Electron 0,6%. Индекс деловой активности в производственной сфере Японии остался на уровне 49,6 п., что продолжает указывать на спад.

По состоянию на 8:20 мск:

NIKKEI 225 - 32770,50 п. (+0,46%),

Shanghai Composite - 3127,61 п. (+0,25%).

Оживление в промышленности Китая и планы членов ОПЕК+ обеспечивают нефть недельным приростом

Нефть продолжила рост. Накануне основную поддержку котировкам оказывали сообщения из ОПЕК+ по поводу планов сохранения добровольного сокращения производства. Вице-премьер правительства РФ Александр Новак сообщил, что добровольное сокращение добычи на 0,3 млн баррелей в сутки может быть продлено до конца октября, но пока рано говорить об этом решении. В сентябре РФ сохранит добровольное сокращение на 300 тыс. баррелей в день, а Саудовская Аравия оставит в силе свое решение о добровольном снижении добычи на 1 млн баррелей в сутки. Рост индекса производственной активности Китая от Caixin обеспечивает нефть дополнительной поддержкой, так как рост деловой активности малых и средних предприятий КНР непосредственно касается потребления топлива.

По состоянию на 8:40 мск: