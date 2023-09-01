ПСБ: Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет торговаться вблизи отметки 3230 пунктов

Облигации Ожидаем, что долговой рынок перейдет к консолидации.

В фокусе

Индекс МосБиржи обновил годовые максимумы



В ходе вчерашних торгов индекс обновил максимум за год, который теперь находится на отметке 3234 пунктов, но не смог его удержать, показав по итогам дня небольшой рост. Мы считаем, что сегодня индекс, вероятно, не покажет сильной динамики на фоне приближающихся выходных. Спрос на бумаги будет смещён в пользу внутренних секторов ввиду неясной ситуации на валютном рынке. В целом, если наш сценарий реализуется и индекс МосБиржи сильно не просядет к окончанию пятничных торгов, новые пики можно будет увидеть уже в понедельник. В таком случае открывается перспектива роста рынка до отметки 3300 пунктов.



Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи завершил последний торговый день лета на годовых максимумах. Объёмы торгов остались немного повышенными, оборот по акциям составил 78,6 млрд руб. Динамика бумаг была разнонаправленной, а спрос сегментированным. Вновь лучше рынка оказались акции сегмента электроэнергетики, продолжили сильно расти бумаги дочерних компаний Россетей. Пользовались спросом большинство акций потребсектора. Завершили торги на историческом максимуме бумаги Группы Мать и Дитя на фоне новостей об одобрении акционерами редомициляции компании с Кипра в Россию. Завершили торги на максимумах с 2008 года акции Соллерс, обновили годовые пики также акции Магнита и Белуги. Неплохо себя показал себя финансовый сектор. Лидерами здесь стали бумаги QIWI и TCS Group, которые до этого продолжительное время консолидировались. После публикации финансовый отчётности на 2,6% подскочили акции ВТБ, продолжили дорожать бумаги МосБиржи. Среди акций экспортёров сильнее остальных выглядели бумаги сталелитейных компаний. Акции ММК и НЛМК подорожали на 2,3%, а рост бумаг Северстали вчера превысил 3%. Среди бумаг нефтегазового сектора выделить можем лишь акции Транснефти, которые прибавили почти 5%. Бумаги компании продолжают отыгрывать сильные финансовые результаты за I полугодие. Ожидаем закрытие дивидендного гэпа в обозримом будущем.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет торговаться вблизи отметки 3230 пунктов. На наш взгляд, российскому рынку сегодня будет сложно продолжить расти. Сказывается приближение выходных, нахождение индекса на годовых пиках и пока не совсем определённая ситуация на валютном рынке.

Россиискии рынок облигации

Котировки ОФЗ весьма чутко реагируют на динамику курса национальной валюты – по итогам четверга доходности коротких госбумаг снизились на 2-5 б.п. благодаря попыткам рубля вернуть утраченные позиции днем ранее. Вместе с тем, доходность 10-летних ОФЗ выросла еще на 3 б.п. – до 11,45% годовых – долгосрочные инфляционные риски остаются на повышенном уровне.

Банк России вчера объявил, что с IV квартала ужесточает макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам для ограничения выдач гражданам с высокой долговой нагрузкой. Данная мера позволит несколько охладить потребкредитование и улучшить качество выдач в среднесрочной перспективе, однако данный эффект будет растянут по времени и не окажет быстрого влияния на инфляцию.

Сегодня ожидаем, долговой рынок перейдет к консолидации. В целом, в отсутствие явных триггеров для рынка боковое движение котировок может сохраниться до заседания регулятора 15 сентября.



Корпоративные и экономические события

ВТБ подтверждает прогноз по прибыли на 2023 год на уровне 400 млрд рублей



По данным консолидированной отчетности за июль, ВТБ сохраняет высокие темпы кредитования на уровне более 2% в месяц по ЮЛ и ФЛ при сохранении процентной маржи в размере 3,2%. Стоимость риска остается на комфортном уровне 1%.

Отметим рост соотношения операционных расходов к выручке (CIR) до 38% в июле против 28% в I полугодии при снижении рентабельности капитала (ROE) до 20% в июле против 33% за первые 6 месяцев.

ВТБ подтверждает прогноз по прибыли на 2023 год на уровне ~400 млрд руб. Прогноз выглядит консервативным на фоне 325 млрд руб. чистой прибыли, заработанной за 7 месяцев. Вместе с тем, ВТБ отмечает, что повышение ключевой ставки окажет негативное влияние на результаты банка.



Наше мнение: банк демонстрирует сильную динамику показателей и даже в условиях ожидаемого торможения темпов кредитования может превысить свой прогноз и заработать 430–450 млрд руб. чистой прибыли по итогам года.

Мы оцениваем инвестиционный профиль ВТБ как привлекательный, хотя к выплате дивидендов банк вернется не ранее 2025 г. Держим акции ВТБ в нашем модельном портфеле. Ждем, что рынок позитивно отреагирует на представленную отчетность и котировки акций банка продолжат движение в направлении нашей тактической цели 3,5 копеек.



РФ вводит комбинированную пошлину на экспорт ряда видов удобрений: 7% + специфическая составляющая



РФ с 1 сентября вводит комбинированные экспортные пошлины на отдельные виды удобрений. Соответствующее постановление премьер-министр Михаил Мишустин подписал 30 августа, оно опубликовано на официальном портале правовых актов вечером в четверг. Срок действия пошлин - до 31 декабря 2024 г. Адвалорная ставка составит 7% от таможенной стоимости, специфическая (то есть минимальная ставка пошлины за тонну в рублях) колеблется в зависимости от типа удобрения - азотные, калийные, фосфорные/сложные - и составляет соответственно 1100, 1800 и 2100 рублей/т.



Наше мнение: до текущего момента экспорт удобрений облагался также пошлиной, но она взималась только если стоимость тонны превышала 450 долл. Применялась ставка в 23,5% разницы между 450 долл. и таможенной стоимостью. Если таможннная стоимость была ниже 450 долл., то пошлина была нулевой. В условиях слабой ценовой конъюнктуры сбор Минфина с производителей удобрений за 1 П составил только 6 млрд руб. при том, что за год планировалось собрать более 100 млрд руб. Нововведение негативно скажется на производителях - Фосагро и Акроне, поставив под вопрос их возможности по поощрению акционеров.



Акционеры MDMG одобрили редомициляцию с Кипра в Россию



Акционеры MD Medical Group Investments Plc на внеочередном собрании в четверг одобрили смену юрисдикции компании с Кипра в Специальный административный район (САР) острова Октябрьский (Калининградская область), говорится в сообщении компании.

Головной офис компании в САР предлагается создать не ранее, чем через 4 месяца, но не позднее, чем через 9 месяцев с даты принятия решения о редомициляции. Завершение процесса редомициляции зависит от определенных регуляторных разрешений. MDMG намерена сохранить программу ГДР и текущий статус листинга на Московской бирже.



Наше мнение: новость позитивна для бумаг MDMG, поскольку перерегистрация в России снижает риски для инвесторов, связанные с иностранной юрисдикцией. Расписки вчера на это событие отреагировали ростом на 11,4%. Ожидания выплат дивидендов после редомициляции будут поддерживать котировки расписок MDMG.