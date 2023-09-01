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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 сентября: 6 031,9902 руб/1 г золота и 76,2500/1 г серебра

ЦБ РФ с 1 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 6 031,9902 руб.
  • 1 грамм серебра - 76,2500 руб.
  • 1 грамм платины - 3 047,6699 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 831,2600 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 79,5501 р. (1,34%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,5500 р. (2,07%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 28,2701 р. (0,94%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 56,2400 р. (1,49%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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