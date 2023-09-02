ПСБ: Индекс МосБиржи сегодня не показал сегодня сильной динамики, проведя большую часть времени вблизи отметки 3220 пунктов
Наблюдалось разнонаправленное движение бумаг, спросом пользовались отдельные акции. Продолжили радовать инвесторов бумаги Транснефти, которые отыгрывают сильные финансовые результаты, а также появившиеся новости о том, что компания планирует провести сплит акций, чтобы увеличить привлекательность бумаг компании для розничных инвесторов. Вновь в списке лидеров оказались акции QIWI, на текущий момент они смогли переписать локальные пики, поднявшись выше 680 руб. Вернулись к росту бумаги, которые входят в транспортный сектор. Лидерами здесь стали акции НКХП, которые подскочили более чем на 20% без значимых новостей.
В случае, если настроения на рынке не ухудшатся, на следующей неделе мы ждём окончательного закрепления индекса МосБиржи выше 3200 пунктов и старта новой фазы роста к отметке 3300 пунктов. Продолжаем позитивно смотреть на бумаги внутренних секторов, а также фундаментально сильных экспортёров.
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