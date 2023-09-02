«Открытие»: Рубль вновь под давлением

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Попытки российского рынка перейти к росту в первой половине дня не увенчались успехом. Индекс МосБиржи поднимался до 3232,92 п., но не смог обновить годовой максимум. Преобладают продажи, которые можно объяснить пятничным фактором закрытия недельных позиций в условиях высокой непредсказуемости. Меж тем Китай приступил к мерам по исправлению ситуации в секторе недвижимости, что позитивно для отечественных металлургов и нефтяников. «Транснефть» объявила о планах дробления акций, что может существенно повысить к ним интерес со стороны инвесторов с небольшими счетами. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 34,4 млрд руб к середине сессии.

По состоянию на 15:50 мск индекс МосБиржи - 3219,16 п. (-0,28%), а индекс РТС - 1052,54 п. (-0,63%).

Лидерами среди индексных бумаг были привилегированные «Транснефть», «Полюс», GlobalTrans, «Интер РАО» и привилегированные «Татнефть». Самыми слабыми оказались «РусАгро», «Россети», НЛМК, «ФосАгро» и «Московская Биржа». Во втором эшелоне лидировали бумаги Ашинского металлургического завода с ростом более 7%, а самой слабой бумагой были ГДР GEMC.

Отметим взлёт бумаг Globaltruck (GTRK), в которых, вероятно, присутствует идея возможного выкупа оставшихся в свободном обращении акций. Ещё 28 апреля поступили новости о том, что ГК «Монополия» выкупила 75,07% акций Globaltruck. Ранее ГК «Монополия» не подтверждала планы по консолидации 100% акций, но допускала такой вариант событий. Также ГК «Монополия» допускала делистинг акций с биржи, что также может предполагать выкуп акций Globaltruck у несогласных. Возможно, что появились какие-либо слухи, или намёки на одно из предполагаемых событий.

Обращает на себя слабость акций «ФосАгро» (PHOR). Накануне вечером стало известно о том, что правительство приняло решение о пошлинах в размере 7% на экспорт удобрений. Ставка пошлины будет действовать с 1 сентября 2023 года: пошлина на азотные удобрения составит 7%, но не менее 1100 руб за тонну, на фосфорные удобрения - 7%, но не менее 2100 руб за тонну, на калийные - 7%, но не менее 1800 руб за тонну.

Привилегированные акции «Транснефти» (TRNF_P) выбились в индексные лидеры. Комитет совета директоров компании поддержал предложение о дроблении акций на 100, что будет способствовать повышению их ликвидности. Данный шаг сделает акцию доступной для обладателей небольших счетов, которых на рынке большинство. При этом в акциях «Транснефти» есть вполне перспективная дивидендная идея. Соответственно, появляются обоснованные надежды, как на рост капитализации, так и на вполне весомые выплаты акционерам.

Порадовала российская статистика. Индекс PMI в обрабатывающих отраслях РФ поднялся в августе до 52,7 п. с 52,1 п. в июле. Рост новых заказов увеличился до трёхмесячного максимума. При этом значительная их часть приходится на экспортные заказы. Компании заявляют о нахождении новых клиентов в соседних странах.

Рубль вновь под давлением. Похоже, что «добровольное» увеличение продаж валюты экспортёрами работает слабо. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что: «Раньше ЦБ был очень жестким, последовательном в отстаивании темы валютного контроля, а Минфин был более либеральным. Сейчас поменялось – мы за более жесткие меры в отношении контроля за потоками, ЦБ здесь занял либеральную позицию. Но ничего страшного, уверен, что мы найдем совместное решение и сблизимся». Своё заявление он сделал в рамках конференции «10 лет мегарегулятору». Многие представители аналитического сообщества также говорят, что могут потребоваться дополнительные меры для стабилизации рубля, включая обязательную продажу валюты. Более того, растут ожидания дальнейшего повышения ставки ЦБ РФ вплоть до 15% уже на сентябрьском заседании. Однако данная мера будет менее эффективна, чем обязательная продажа валюты.

По состоянию на 15:50 мск:

USD/RUB – 96,35 (+0,34%),

EUR/RUB – 104,86 (+0,75%),

CNY/RUB – 13,276 (+0,80%).

Европейская промышленность продолжает спад

Европейские индексы пытались расти. В этом им помогали акции энергетического сектора, которые отыгрывали позитивную динамику котировок нефти. Сектор базовых материалов прибавлял около 0,8% на фоне дорожающих металлов. Сектор автомобилестроения терял около 1,3%, хотя на текущей неделе поступили весьма сильные данные по продажам за июль, когда они выросли на 17% в годовом выражении. Тем не менее, бумаги Volkswagen теряли 2,6% после снижения рекомендаций UBS AG до «продавать». Бумаги Renault снижались более чем на 3,5% также благодаря рекомендации «продавать» со стороны швейцарского банка. Сводный индекс PMI в производственной сфере еврозоны показал небольшое повышение до 43,5 п. с 42,7 п. в июле. В Германии производственный PMI поднялся до 39,1 п. в августе с 38,8 п. Некоторое улучшение показателей свидетельствует лишь о замедлении спада, но не о его прекращении. В Великобритании активность в производстве упала до 43,0 п. в августе с 45,3 п. в июле.

По состоянию на 15:50 мск:

FTSE 100 - 7472,41 п. (+0,45%),

DAX - 15932,46 п. (-0,09%),

CAC 40 - 7333,14 п. (+0,22%).

Нефть завершает неделю ростом благодаря решимости производителей контролировать цены

Нефть сохраняла позитивную динамику. Главной идеей на рынке в конце недели являются планы и заявления Саудовской Аравии и РФ сохранить добровольное сокращение производства нефти на 1,0 млн баррелей и 0,3 млн баррелей в день до конца сентября. В Саудовской Аравии и России не исключают того, что данное решение будет продлено до конца октября, но два крупнейших экспортёра нефти пока считают преждевременным говорить об этом. В любом случае, решимость экспортёров удержать котировки выше $80 за баррель снижает мотивацию продавцов.

По состоянию на 15:50 мск:

Brent - $87,54 (+0,82%),

WTI - $84,35 (+0,86%),

Алюминий - $2236,5 (+1,59%),

Золото - $1976 (+0,53%),

Никель - $20770 (+2,06%).

Американский рынок труда начинает демонстрировать признаки ослабления

Число новых рабочих мест в несельскохозяйственной сфере США составило 187 тыс. в августе при ожиданиях 170 тыс. Безработица подскочила до 3,8% с 3,5% в июле. Далее в календаре индекс PMI в производственном секторе США, расходы на строительство и индекс ISM в производственной сфере. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. США

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня от 0,45% в Dow Jones до 0,6% в NASDAQ. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 4,05%.

Акции Broadcom теряли более 4% на фоне разочарования в прогнозе компании по выручке. Бумаги Dell Technologies подскочили на 10% на фоне сильного отчёта, показавшего восстановление спроса на персональные компьютеры и ноутбуки. Дорожают китайские акции с листингом в США на фоне мер КНР по преодолению кризиса в секторе недвижимости.