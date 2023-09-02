Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 сентября: 6 016,1499 руб/1 г золота и 76,0000/1 г серебра ЦБ РФ с 2 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 016,1499 руб.

1 грамм серебра - 76,0000 руб.

1 грамм платины - 3 035,4900 руб.

1 грамм палладия - 3 794,3601 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 15,8402 р. (0,26%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2500 р. (0,33%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 12,1799 р. (0,40%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 36,9000 р. (0,96%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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