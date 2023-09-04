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ПСБ: В начале недели давление на котировки ОФЗ сохранится после пятничных комментариев ЦБ

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

По итогам недели кривая ОФЗ поднялась на 13-19 б.п. из-за плавно слабеющего рубля. При этом половина от недельного роста доходностей госбумаг была связана с пятничными заявлениями регулятора.

Оцениваем риторику ЦБ достаточно жесткой – Банк России не исключает дальнейшее повышение ставки и пока не видит значительной реакции рынка кредитования на августовское повышение ключевой ставки. Кроме того, ЦБ подчеркнул, что считает меры ДКП более эффективными, чем ужесточение валютного регулирования.

В целом, это означает, что жесткая политика Центробанка, скорее всего, будет сохраняться более продолжительное время и на снижение ставки пока рассчитывать не стоит (ожидаем переход к снижению ставки не ранее 1 квартала 2024 г.). Считаем, что инвесторы продолжат переоценивать риски более долгого сохранения высоких ставок, в результате чего кривая на текущей недели может подняться еще на ~10-15 б.п. вверх.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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