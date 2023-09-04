ПСБ: Акции Индекс МосБиржи может подняться выше отметки 3250 пунктов, что откроет дорогу к круглой отметке 3300 пт., которую, вероятно, увидим уже на этой неделе

Облигации

В начале недели давление на котировки ОФЗ сохранится после пятничных комментариев ЦБ.



В фокусе

Как российские акции провели это лето



Российский фондовый рынок растет восьмой месяц подряд. С 1 июня по 31 августа индекс МосБиржи вырос на 19% и достиг отметки 3234 пунктов.



Лидерами роста среди ликвидных бумаг стали акции ТМК. За прошедшие три месяца они подорожали в 2,3 раза на публикации сильной финансовой отчетности за I полугодие и ожиданиях выплаты щедрых дивидендов.

Продолжили активно дорожать бумаги из транспортного сектора. НМТП и ДВМП остаются бенефициарами изменения торговых путей с Запада на Восток.

Сильно прибавили расписки HeadHunter, основной рост произошел после публикации очень сильных результатов за II квартал.

Бумаги Корпорации Иркут взлетели в конце августа на новостях о том, что правительство прорабатывает вопрос о выделении 650 млрд руб. на новые проекты в авиационной отрасли.



Аутсайдерами стали бумаги Башнефти, на что повлияла произошедшая дивидендная отсечка. Акции компании начали падать еще за несколько дней до закрытия реестра акционеров. Виной всему стал предшествовавший сильный рост на фоне неясных на тот момент перспектив выплат.

Дивидендная отсечка также вызвала падение цены акций МТС. Кроме того, повышение ключевой ставки снизило привлекательность дивидендных выплат.

Акции ОГК-2 после отсечки восстановили часть потерь в тот же день, но после этого в начале июля перешли к консолидации, которая продолжается до сих пор.

Бумаги ФосАгро смотрятся безыдейно на фоне падения цен на удобрения, что неизбежно влияет на доходность дивидендов.



Если настроения на рынке не ухудшатся, индекс МосБиржи закрепится выше 3200 пунктов и начнется фаза роста к отметке 3300. Продолжаем позитивно смотреть на бумаги компаний внутренних секторов, а также акции «идейных» экспортеров, таких как ЛУКОЙЛ и НОВАТЭК.



Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи в пятницу не показал сильной динамики, двигаясь вблизи отметки 3225 пунктов. Движение бумаг было разнонаправленным, заметный рост показали лишь отдельные акции. Вернулся спрос на бумаги транспортного сектора. За исключением акций Аэрофлота, которые показали символический минус, все остальные бумаги здесь заметно опередили рынок. Без каких-либо значимых новостей взлетели почти на 30% акции НКХП. Заметно прибавили также бумаги НМТП и Совкомфлота. Неплохо выглядел также нефтегазовый сектор. Отметим здесь акции Транснефти. Бумаги компании практически без остановок растут с 18 августа, прибавив с того времени более 19%. Заметно прибавили здесь также бумаги Башнефти и Газпром нефти. В минусе оказались лишь акции ЛУКОЙЛа и «префы» Сургутнефтегаза. Все остальные сегменты смотрелись безыдейно. Среди бумаг сектора горной добычи и металлургии отметим акции Полюса, которые вновь протестировали уровень сопротивления на отметке 11900 руб. После четырёхдневного снижения смогли подрасти акции АЛРОСА. В октябре компания выплатит дивиденд за I полугодие. Текущая доходность составляет 4,6%. В целом, на данный момент акции находятся на справедливом уровне, если АЛРОСА продолжит платить дивиденды, в чём мы не до конца уверены, учитывая падение цен на продукцию и растущие капитальные затраты.

Ожидаем сегодня роста российского рынка. По нашим оценкам, индекс МосБиржи может сегодня подняться выше отметки 3250 пунктов. Поддержкой должен выступить стабильный внешний фон и теряющий позиции рубль. Кроме этого, акции нефтегазовых компаний, вероятно, будут отыгрывать пятничный рост цен на нефть. Котировки Brent завершили торги на отметке 88,55 долл./барр., - максимальное значение с конца января 2023 года.

Россиискии рынок облигации

По итогам недели кривая ОФЗ поднялась на 13-19 б.п. из-за плавно слабеющего рубля. При этом половина от недельного роста доходностей госбумаг была связана с пятничными заявлениями регулятора.

Оцениваем риторику ЦБ достаточно жесткой – Банк России не исключает дальнейшее повышение ставки и пока не видит значительной реакции рынка кредитования на августовское повышение ключевой ставки. Кроме того, ЦБ подчеркнул, что считает меры ДКП более эффективными, чем ужесточение валютного регулирования.

В целом, это означает, что жесткая политика Центробанка, скорее всего, будет сохраняться более продолжительное время и на снижение ставки пока рассчитывать не стоит (ожидаем переход к снижению ставки не ранее 1 квартала 2024 г.). Считаем, что инвесторы продолжат переоценивать риски более долгого сохранения высоких ставок, в результате чего кривая на текущей неделе может подняться еще на ~10-15 б.п. вверх.



Корпоративные и экономические события

СД Транснефти может в сентябре рассмотреть дробление акций в 100 раз, комитет одобрил сплит



Совет директоров Транснефти может в сентябре рассмотреть вопрос о дроблении акций компании. Уставный капитал Транснефти разделен на 5 млн 694 тыс. 468 обыкновенных и 1 млн 554 тыс. 875 привилегированных акций номиналом 1 рубль. Все обыкновенные акции принадлежат государству, на рынке торгуются "префы".



Наше мнение: вопрос о дроблении акций Транснефти крайне актуальная тема, ведь среди голубых фишек эта бумага самая дорогая (в абсолютном смысле) - 1 акция стоит выше 130 тыс. руб. Сплит позволит привлечь в бумаги заметно большее количество частных инвесторов, которые ранее не могли позволить себе покупать ее акции. Акционерная стоимость Транснефти тем самым вырастет. Мы приветствуем сплит Транснефти и очень ждем его одобрения.