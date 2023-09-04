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ПСБ: Индекс МосБиржи в пятницу не показал сильной динамики, двигаясь вблизи отметки 3225 пунктов

Движение бумаг было разнонаправленным, заметный рост показали лишь отдельные акции. Вернулся спрос на бумаги транспортного сектора. За исключением акций Аэрофлота, которые показали символический минус, все остальные бумаги здесь заметно опередили рынок. Без каких-либо значимых новостей взлетели почти на 30% акции НКХП. Заметно прибавили также бумаги НМТП и Совкомфлота. Неплохо выглядел также нефтегазовый сектор. Отметим здесь акции Транснефти. Бумаги компании практически без остановок растут с 18 августа, прибавив с того времени более 19%. Помимо сильных финансовых результатов за I полугодие, акции компании отыгрывали новость о возможном сплите акций. Это очень позитивный шаг со стороны компании, так как снижение стоимости бумаг будет способствовать увеличению спроса со стороны частных инвесторов.

Заметно прибавили здесь также бумаги Башнефти и Газпром нефти. В минусе оказались лишь акции ЛУКОЙЛа и «префы» Сургутнефтегаза. Все остальные сегменты смотрелись безыдейно. Среди бумаг сектора горной добычи и металлургии отметим акции Полюса, которые вновь протестировали уровень сопротивления на отметке 11900 руб. После четырёхдневного снижения смогли подрасти акции АЛРОСА. В октябре компания выплатит дивиденд за I полугодие. Текущая доходность составляет 4,6%. В целом, на данный момент акции находятся на справедливом уровне, если АЛРОСА продолжил платить дивиденды, в чём мы не до конца уверены, учитывая падения цен на продукцию и растущие капитальные затраты.

Ожидаем сегодня роста российского рынка. По нашим оценкам, индекс МосБиржи может сегодня подняться выше отметки 3250 пунктов. Поддержкой должен выступить стабильны внешний фон и теряющий позиции рубль. Кроме этого, акции нефтегазовых компаний, вероятно, будут отыгрывать пятничный рост цен на нефть. Котировки Brent завершили торги на отметке 88,55 долл./барр., - максимально значение с конца января 2023 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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