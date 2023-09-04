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ПСБ: Сегодня не ждем сильных движений от курса доллара

Евгений Локтюхов, ПСБ

По итогам первых торгов осени рубль вновь, второй день подряд, не показал заметных изменений в паре с долларом, - курс американской валюты завершил неделю у отметки 96,1 руб., три последних дня преимущественно проторговывая верхнюю часть диапазона 95,5-96,5 руб.  Отметим, что торговые обороты долларом на Московской Бирже в пятницу несколько подросли на фоне заявлений финансовых властей. Так, на фоне заявлений главы Минфина А. Силуланов о том, что работа над мерами ужесточения валютного контроля идет и министерство ищет компромисс с ЦБ, который пока выступает против,  наблюдалась локальная активизация продаж доллара. Впрочем, вскоре доллар выкупили и курс вернулся выше 96 руб., получив поддержку от заявлений уже главы Банка России Э. Набиуллиной, считающей, что повышение ставки эффективнее повлияет на курсообразование.

Сегодня утром курс доллара опять инерционно пытается плавно расти и преодолеть 96.5 руб. Несмотря на текущие различия позиций Минфина и Банка России, ожидания скорого принятия действий властей, способных укрепить рубль, остаются устойчивыми. И, по моему мнению,  не позволят доллару пойти заметно выше текущих уровней. Рассчитываем, что до новых вводных волатильность американской валюты останется невысокой, а диапазон 95,5-96,5 руб. сохранит свою актуальность.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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