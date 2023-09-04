Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 4 сентября: 96,3411 руб/доллар США и 104,6108 руб/евро

ЦБ РФ с 2 сентября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 96,3411 руб.
  • 1 евро - 104,6108 руб.
  • 10 китайских юаней - 132,4790 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0067 р. (0,01%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3299 р. (0,31%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,5360 р. (0,41%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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