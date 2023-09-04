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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 сентября: 6 016,1499 руб/1 г золота и 76,0000/1 г серебра

ЦБ РФ с 2 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 6 016,1499 руб.
  • 1 грамм серебра - 76,0000 руб.
  • 1 грамм платины - 3 035,4900 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 794,3601 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 15,8402 р. (0,26%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2500 р. (0,33%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 12,1799 р. (0,40%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 36,9000 р. (0,96%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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