ПСБ: Российский рынок акций растет вслед за котировками нефти

Владимир Лящук, главный аналитик ПСБ

Индекс МосБиржи сегодня рос на 1,1% при поддержке нефтяных цен. Котировки нефти марки Brent приблизились к отметке 89 долл./барр. Курс доллара по отношению к рублю преодолел отметку 96,8 руб., прибавляя 0,8%, что оказывало поддержку экспортерам. Все сектора находились в плюсе.

В нефтегазовом секторе отметим рост бумаг Газпрома, которые преодолели отметку 180 руб. на фоне новостей о передаче турецкой компании Botas дорожной карты по газовому хабу в Турции. Привилегированные акции Сургутнефтегаза росли на фоне ослабления рубля, которое усиливает положительные ожидания по размеру дивидендов. Продолжили восхождение бумаги Транснефти в ожидании решения о дроблении акций.

В финансовом секторе в умеренном плюсе находились акции МосБиржи, которая сообщила о росте объема торгов в августе на 56,9% г/г.

Сектор металлургии и горной добычи также был поддержан ростом курса иностранной валюты по отношению к рублю: росли сталелитейные компании, производители цветных и драгоценных металлов.

Завтра индекс МосБиржи может продолжить рост и протестировать отметку 3300 пунктов при поддержке нефтяных котировок и слабого рубля. Лучше рынка могут выступить компании нефтегазового сектора.