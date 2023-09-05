«Открытие»: Основным фактором оптимизма стали новости из Китая

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок демонстрировал рост в первой половине дня в понедельник. Индекс МосБиржи обновил годовой максимум, поднявшись до 3262,88 п. Основным фактором оптимизма стали новости из Китая, где власти приступили к конкретным мерам стимулирования экономики. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 44,9 млрд руб к середине сессии.

По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 3260,93 п. (+0,92%), а индекс РТС - 1060,96 п. (+0,52%).

Лидерами среди индексных бумаг были VK, «РусАл», TCS Group, «Россети» и GlobalTrans. В минусе торговались лишь НЛМК и «Северсталь». Во втором эшелоне лидером были акции «Ашинского метзавода» (AMEZ), а слабее всех были бумаги «Юнипро» (UPRO).

Бумаги VK (VKCO) выбились в индексные лидеры на новостях о запуске приложения «VK Видео». Пользователям доступен просмотр видео из многомиллионного каталога, включая эксклюзивные шоу, видео от блогеров, стримы, фильмы, сериалы и UGC-ролики. Данное приложение будет способствовать росту выручки от рекламы и повышению лояльности пользователей.

Привилегированные акции «Транснефти» (TRNF_P) дорожают, отыгрывая новости прошлой недели о планах дробления на 100. Это привлечёт в бумагу новых инвесторов с небольшими брокерскими счетами, которые ранее не могли покупать её из-за большой цены.

Бумаги «Алроса» (ALRS) повышались на 1%. Компания сообщила о начале реализации инвестиционного проекта «Мир-Глубокий». Планируемый объём вложений составляет 121,5 млрд руб. Объём запасов алмазов оценивается на уровне 173,5 млн карат. Добычу планируется начать в 2032 году.

Рубль остаётся под давлением. Объёмы торгов в парах USD/RUB и CNY/RUB достаточно низкие, что не позволяет говорить о факторе «добровольного увеличения» продаж валюты экспортёрами. В конце прошлой недели министр финансов Антон Силуанов не исключил дополнительные меры по валютному контролю.

По состоянию на 15:20 мск:

USD/RUB – 96,805 (+0,74%),

EUR/RUB – 104,56 (+0,40%),

CNY/RUB – 13,305 (+0,31%).

Сектор базовых материалов обеспечивает рост европейских индексов

Европейские индексы повышались. Поводом для оптимизма служат новости из Китая, где власти начали принимать конкретные шаги по стимулированию экономики. Основной упор делается на секторе недвижимости через смягчение условий ипотечного кредитования. Сектор базовых материалов повышался на 1,8% на ожиданиях улучшения спроса на металлы в Китае. Акции Novo Nordisk прибавляли более 1,5%, что сделало компанию самой дорогой в Европе с капитализацией более $424 млрд. Novo Nordisk объявила о начале продаж в Великобритании своего препарата для снижения веса. Из статистики отметим снижение германского экспорта за июль на 0,9% и рост импорта на 1,4%. Индекс доверия инвесторов еврозоны снизился в сентябре до -21,5 п. с -18,9 п. в августе.

По состоянию на 15:20 мск:

FTSE 100 - 7490,14 п. (+0,34%),

DAX - 15881,78 п. (+0,26%),

CAC 40 - 7321,10 п. (+0,33%).

Ограничения производителей остаются главным фактором поддержки котировок нефти

Нефть удерживалась на позициях, достигнутых в пятницу. Основную поддержку котировкам обеспечивают планы членов ОПЕК+ по добровольному сокращению производства. РФ и Саудовская Аравия подтвердили свои намерения снизить добычу на 0,3 млн баррелей и 1,0 млн баррелей до конца сентября. Также может быть принято решение продлить ограничения до конца октября.

По состоянию на 15:20 мск:

Brent - $88,51 (-0,05%),

Алюминий - $2203 (-1,52%),

Золото - $1966,6 (-0,23%),

Никель - $20880 (-0,48%).

Рынок США не работает в понедельник в связи с Днём труда. Однако на электронных торгах фьючерсы на основные индексы указывают на позитивную динамику от 0,2% в S&P 500 до 0,3% в NASDAQ.