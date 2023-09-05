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«Открытие»: Китайские инициативы будут стимулировать оптимизм финансовых рынков

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Китайские инициативы будут стимулировать оптимизм финансовых рынков

Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. В Китае застройщики начали договариваться с кредиторами о продлении сроков платежей. Власти КНР также создали новую структуру для поддержки частного сектора. Нефть сохраняет достижения предыдущей недели на фоне сокращения производства в главных нефтедобывающих странах. Внешние условия будут способствовать росту российских акций.   

Итоги предыдущей недели

На прошедшей неделе индекс МосБиржи поднялся с 3157,33 п. до 3231,35 п., а индекс РТС с 1043,84 п. до 1055,43 п. Пара EUR/USD снизилась с $1,0795 до $1,0774. USD/RUB поднялась с 95,42 до 96,09, а EUR/RUB с 103,02 до 104,15. Нефть Brent подорожала с $84,48 до $88,49 за баррель. Золото на Comex подорожало с $1939,90 до $1940,06 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust повысились с 884,04 до 890,97 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 4405,71 п. до 4515,77 п.

Китай создаёт специальную структуру для поддержки частного сектора

Азиатские рынки начинают новую неделю ростом. В Китае менеджмент Country Garden смог договориться с кредиторами о продлении сроков выплат по облигациям на 3,9 млрд юаней. Новость привела к тому, что акции компании подскочили почти на 20%. Кроме того, в крупнейших городах Китая, включая Пекин и Шанхай, смягчили условия ипотечного кредитования для покупателей первого жилья. На этом фоне сектор застройщиков в Гонконге повышался более чем на 9%. Сектор технологичных компаний повышался на 2,5%. Власти КНР создали специальное бюро в рамках комиссии по развитию и реформам, которое будет заниматься поддержкой частного бизнеса.    

Иена в конце предыдущей недели упала ниже 146 за доллар. Соответственно, слабость японской валюты стимулировала покупки акций экспортёров. Бумаги Toyota Motor повышались на 2,7%, а Honda Motor на 2,2%. Однако наиболее сильный рост был в секторе морских перевозок. Так, бумаги Kawasaki Kisen Kaisha прибавляли 4,8%, а Mitsui O.S.K. Lines более 3%.   

По состоянию на 8:30 мск:

  • NIKKEI 225 - 32879,96 п. (+0,52%),
  • Hang Seng - 18796,43 п. (+2,25%),
  • Shanghai Composite - 3165,44 п. (+1,03%).

Нефть удерживает достижения за счёт действий производителей

Нефть торговалась на значениях закрытия предыдущей недели. Главной идеей остаётся добровольное сокращение производства в странах ОПЕК+. В России намерены придерживаться снижения добычи на 0,3 млн баррелей в день до конца сентября. При этом вице-премьер правительства Александр Новак допустил возможность продления ограничения на октябрь. В Саудовской Аравии также продлили сокращение производства на 1 млн баррелей в день до конца сентября и могут продлить решение до конца октября.

По состоянию на 8:50 мск:

  • Brent - $88,50 (-0,06%),
  • Алюминий - $2215,5 (-0,96%),
  • Золото - $1971 (-0,01%),
  • Никель - $21000 (+0,10%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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