ПСБ: Давление на котировки ОФЗ будет сохраняться

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

В понедельник инвесторы продолжили переоценивать стоимость коротких ОФЗ после пятничных комментариев ЦБ – доходность годовых бумаг выросла на 11 б.п. – до 10,73% годовых, 2-летних – на 7 б.п. – до 10,87% годовых. Доходности среднесрочных и длинных ОФЗ практически не изменились.

Кривая продолжает становиться более плоской с ростом ожиданий более продолжительного удержания ключевой ставки на высоком уровне. Пока мы сохраняем свой прогноз по сохранению ключевой ставки в размере 12% до конца года; на текущий момент статистической информации недостаточно для пересмотра прогноза в сторону повышения ставки. Вместе с тем, к заседанию ЦБ (15 сентября) будут доступны расширенные данные по инфляции за август, которые могут повлиять на финальное решение регулятора.

Ситуация на валютном рынке также пока складывается не в пользу снижения проинфляционных рисков - сегодня ожидаем сохранения давления на котировки госбумаг.