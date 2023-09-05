ПСБ: Доллар отыграл у рубля половину волны снижения середины августа

Евгений Локтюхов, ПСБ

В понедельник курс доллара продолжил повышаться и превысил 96,8 руб., обновив максимумы с 16 августа. Торговая активность в ключевых валютных парах снизилась, отражая сокращение предложения валюты со стороны экспортеров. Ввиду отсутствия регуляторных мер стабилизации валютного рынка дисбалансы спроса и предложения остаются определяющими: более устойчивый спрос на доллар со стороны импорта и спекулятивных участников при ограниченных объемах продаж экспортерами поддерживает тенденцию к плавному ослаблению рубля несмотря на комфортные ценовые уровни на рынке нефти.

Сдержанное давление на рубль сохраняется и сегодня утром. Доллар преодолел 97 руб., отыграв половину волны снижения середины августа, вызванной экстренным поднятием Банком России ключевой ставки. Полагаю, что в отсутствие новых вводных американская валюта постарается удержаться выше 97 руб. и продвинуться к следующему сопротивлению, зоне 97,8-98,2 руб., преодоление которой технически открывает пространство для возврата к пикам года.