«Открытие»: Буксующая китайская экономика продолжит негативно влиять на рынки

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Буксующая китайская экономика продолжит негативно влиять на рынки

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Экономика Китая вновь приносит неприятные сюрпризы в виде снижения темпов роста деловой активности в сфере услуг. Нефть незначительно дешевеет, но от сильного снижения её защищают действия ключевых производителей. В остальном, рынки начнут постепенно переключаться на предстоящие в сентябре заседания центральных банков. Российские акции могут быть склонны к консолидации. Внешний фон не предполагает активных покупок.

Российский рынок закрыл торги понедельника ростом и обновил годовой максимум. Индекс МосБиржи поднялся до 3268,97 п. Повышению способствовали новости из Китая, где поддержка экономики начала приобретать конкретные черты. Нефть к вечеру поднялась до $89 за баррель Brent. Также позитивными были новости от корпораций. VK запустила видео приложение, которое позволит увеличить поступления от рекламы. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 79,115 млрд руб.

По итогам торгов 4 сентября индекс МосБиржи - 3268,97 п. (+1,16%), а индекс РТС - 1063,41 п. (+0,76%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

AGRO-гдр 1 325,8 8,09% Россети 0,14 6,49% РУСАЛ ао 43,95 4,82% ИнтерРАОао 4,35 3,68% VK-гдр 767,6 3,67%

Все 10 отраслевых индекса российского рынка завершили день в плюсе. Повышение более 2% показали секторы потребления (+2,12%), транспорта (+2,36%) и телекоммуникаций (+2,75%).

Сектор информационных технологий вырос на 1,78%. Лидером среди его компонентов стали бумаги VK (VKCO). Рост состоялся на новостях о запуске приложения «VK Видео». Пользователям доступен просмотр видео из многомиллионного каталога, включая эксклюзивные шоу, видео от блогеров, стримы, фильмы, сериалы и UGC-ролики. Данное приложение будет способствовать росту выручки от рекламы и повышению лояльности пользователей.

Акции «РусАгро» (AGRO) прибавили более 7%. На переговорах президентов РФ и Турции прозвучало несколько важных заявлений относительно зерновой сделки. Впрочем, даже без общего соглашения РФ может нарастить поставки зерна в Турцию. Акции «РусАл» повысились на 4,4%, что можно отнести на счёт новостей из Китая, где начали реализовывать конкретные меры поддержки сектора недвижимости.

Привилегированные акции «Транснефти» (TRNF_P) подросли почти на 1,5%. Бумага продолжает отыгрывать новость предыдущей недели, когда компания сообщила о планах дробления акции на 100. Это сделает её более доступной для владельцев небольших брокерских счетов.

Бумаги «Алроса» (ALRS) повысились на 0,9%. Компания сообщила о начале реализации инвестиционного проекта «Мир-Глубокий». Планируемый объём вложений составляет 121,5 млрд руб. Объём запасов алмазов оценивается на уровне 173,5 млн карат. Добычу планируется начать в 2032 году.

Рубль продолжил отступление на фоне низкой активности экспортёров, которые не считают обязательным «добровольное увеличение» продаж валюты. Объём в паре USD/RUB составил 70,022 млрд руб, а в паре CNY/RUB 89,625 млрд руб. Подобные объёмы явно говорят в пользу недавнего заявления министра финансов Антона Силуанова о более жёстком валютном контроле.

По итогам торгов:

USD/RUB – 96,87 (+0,81%),

EUR/RUB – 104,68 (+0,52%),

CNY/RUB – 13,300 (+0,27%).

Рост деловой активности в сфере услуг Китая на минимуме за восемь месяцев

Торги в США не проводились в связи с Днём труда. Азиатские рынки преимущественно снижались во вторник. Индекс деловой активности в сфере услуг Китая от Caixin снизился в августе до 51,8 п. с 54,1 п. в июле. Сводный индикатор деловой активности снизился до 51,7 п. с 51,9 п. Эффект от мер поддержки фондового рынка и сектора недвижимости сошёл на нет. Напротив, ралли в акциях застройщиков превратилось в волну фиксации прибыли. Секторы застройщиков в Гонконге и Шанхае теряли более 2%. Более оптимистично торговался полупроводниковый сектор, который повышался почти на 1%.

Японский Nikkei 225 поднимался выше 33000 пунктов в начале торгов, но затем стали доминировать продажи. До этого рынок повышался шесть сессий подряд. Главным аутсайдером дня стали акции сталевара JFE Holdings. Издание Nikkei пишет о планах менеджмента пополнить капитал за счёт размещения акций на 120 млрд иен и конвертируемых облигаций сроком на пять лет в объёме 90 млрд иен. Решение JFE Holdings усиливает беспокойство инвесторов, что многие японские компании воспользуются ситуацией сильного рынка для вторичного размещения акций. От более глубокой просадки рынок спасала иена, которая ослабла до 146,7 за доллар. Статистика по Японии оказалась вполне позитивной. Индекс деловой активности в сфере услуг поднялся до 54,3 п. в августе с 53,8 п. в июле.

По состоянию на 8:20 мск:

NIKKEI 225 - 32958,73 п. (+0,06%),

Hang Seng - 18590,98 п. (-1,34%),

Shanghai Composite - 3160,03 п. (-0,54%).

Сокращение предложения со стороны ключевых производителей удерживает нефть от китайского пессимизма

Нефть незначительно дешевела, реагируя на статистику из КНР. Темпы роста деловой активности в сфере услуг Китая замедлились до минимального значения за восемь месяцев. Соответственно, на рынке сохраняются две главные идеи: буксующая экономика КНР и добровольное сокращение производства крупнейшими нефтяными экспортёрами РФ и Саудовской Аравией.

По состоянию на 8:40 мск: