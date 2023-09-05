ПСБ: Индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3260-3300 пунктов

Теряющий позиции рубль поддержит бумаги экспортёров, но акции внутренних сегментов смотрятся по-прежнему интереснее.

Облигации Давление на котировки ОФЗ будет сохраняться.

В фокусе

Доллар отыграл у рубля половину волны снижения середины августа



В понедельник курс доллара продолжил повышаться и превысил 96,8 руб., обновив максимумы с 16 августа. Торговая активность в ключевых валютных парах снизилась, отражая сокращение предложения валюты со стороны экспортеров. Ввиду отсутствия регуляторных мер стабилизации валютного рынка дисбалансы спроса и предложения остаются определяющими: более устойчивый спрос на доллар со стороны импорта и спекулятивных участников при ограниченных объемах продаж экспортерами поддерживает тенденцию к плавному ослаблению рубля несмотря на комфортные ценовые уровни на рынке нефти.

Сдержанное давление на рубль сохраняется и сегодня утром. Доллар преодолел 97 руб., отыграв половину волны снижения середины августа, вызванной экстренным поднятием Банком России ключевой ставки. Полагаем, что в отсутствие новых вводных американская валюта постарается удержаться выше 97 руб. и продвинуться к следующему сопротивлению, зоне 97,8-98,2 руб., преодоление которой технически открывает пространство для возврата к пикам года.



Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи установил новый годовой максимум, который теперь находится на отметке 3272 пунктов. Объёмы торгов заметно увеличились, составив по итогам дня почти 92 млрд руб. В отличие от предыдущих дней, вчера явно преобладали позитивные настроения, все бумаги, за очень редким исключением, выросли по итогам дня. Среди ключевых сегментов сильнее остальных подрос сегмент горной добычи и металлургии. Выделялись здесь бумаги РУСАЛа, которые прибавили за день более 5%. Каких-либо значимых новостей не поступало. В данном случае сказывается сильное отставание акций от рынка. В последний день перед дивидендной отсечкой в списке лидеров вновь оказались акции ТМК, вернулись к значениям середины августа бумаги Распадской. Немного более скромную динамику показал финансовый сектор. Здесь выделим расписки TCS Group, которые завершили день на локальных пиках. Опередили рынок также акции ВТБ. В нефтегазовом секторе в лидерах вновь оказались бумаги Транснефти, которые смогли закрыть дивидендный гэп. Ожидаем, что рост акций компании в ближайшие дни может остановиться, так как необходимо взять паузу после такого стремительного рывка. Несмотря на это, мы сохраняем положительный взгляд на акции Транснефти. Триггером для продолжения роста должно стать решение СД компании произвести сплит бумаг. Акции Газпрома завершили вчерашние торги на максимальных значениях с конца апреля на фоне новостей о том, что компания передала Турции дорожную карту нового газового хаба. Из прочих бумаг отметим сильный рост акций Соллерс, Русагро и НКХП, который произошёл без значимых новостей.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3260-3300 пунктов. Поддерживающим фактором продолжит выступать рост цен на нефть, а также теряющий позиции рубль. Это должно поддержать бумаги экспортёров, но мы продолжаем отдавать предпочтения акциям внутренних сегментов, так как на данный момент видим в них больший потенциал роста.

Россиискии рынок облигации

В понедельник инвесторы продолжили переоценивать стоимость коротких ОФЗ после пятничных комментариев ЦБ – доходность годовых бумаг выросла на 11 б.п. – до 10,73% годовых, 2-летних – на 7 б.п. – до 10,87% годовых. Доходности среднесрочных и длинных ОФЗ практически не изменились.

Кривая продолжает становиться более плоской с ростом ожиданий более продолжительного удержания ключевой ставки на высоком уровне. Пока наш прогноз остается без изменений: ожидаем сохранения ключевой ставки в размере 12% до конца года; на текущий момент статистической информации недостаточно для пересмотра прогноза в сторону повышения ставки. Вместе с тем, к заседанию ЦБ (15 сентября) будут доступны расширенные данные по инфляции за август, которые могут повлиять на финальное решение регулятора.

Ситуация на валютном рынке также пока складывается не в пользу снижения проинфляционных рисков - сегодня ожидаем сохранения давления на котировки госбумаг.



Корпоративные и экономические события

Объем торгов Мосбиржи в августе вырос на 56,9% г/г, до 127,5 трлн рублей



Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи в августе 2023 года по сравнению с августом 2022 года увеличился на 56,9%, до 127,5 трлн рублей с 81,2 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи. По сравнению с июлем 2023 года объем торгов вырос на 22,9%, со 103,7 трлн рублей. В августе все рынки продемонстрировали положительную динамику по объему операций: рынок акций вырос в 3,7 раза, срочный рынок - в 1,9 раза, рынок облигаций (без учета однодневных облигаций) - в 1,8 раза, валютный рынок - в 1,6 раза, денежный рынок - на 45%, рынок драгоценных металлов - в 4,3 раза.



Наше мнение: МосБиржа продолжила демонстрировать высокие темпы роста на фоне восстановления экономики и активизации инвесторов, которых привлекла высокая дивидендная доходность эмитентов. Российские публичные компании сохраняют фундаментальный потенциал роста, поэтому можно ожидать сохранения интереса инвесторов к ним, что будет поддерживать обороты на МосБирже. Дополнительными поддерживающими факторами для МосБиржи будут ожидаемая редомициляция компаний и новые размещения ценных бумаг на рынке. Представленные результаты позитивны для акций МосБиржи.