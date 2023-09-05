Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 5 сентября: 96,6199 руб/доллар США и 104,4171 руб/евро

ЦБ РФ с 5 сентября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 96,6199 руб.
  • 1 евро - 104,4171 руб.
  • 10 китайских юаней - 132,8610 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2788 р. (0,29%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1937 р. (0,19%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3820 р. (0,29%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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