Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 сентября: 6 028,1201 руб/1 г золота и 76,5600/1 г серебра

ЦБ РФ с 5 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 6 028,1201 руб.
  • 1 грамм серебра - 76,5600 руб.
  • 1 грамм платины - 3 053,5901 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 811,5500 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 11,9701 р. (0,20%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5600 р. (0,74%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 18,1000 р. (0,60%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 17,1899 р. (0,45%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Своё дело
От подвала – к модным бутикам. Как Кристина Скобина превратила хобби в устойчивый ювелирный бренд
Увидеть больше: как устроен премиальный отдых от компании "География Байкала"
«Знания приходят через опыт». Как развивать бизнес в кризис
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги