Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 сентября: 6 028,1201 руб/1 г золота и 76,5600/1 г серебра ЦБ РФ с 5 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 028,1201 руб.

1 грамм серебра - 76,5600 руб.

1 грамм платины - 3 053,5901 руб.

1 грамм палладия - 3 811,5500 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 11,9701 р. (0,20%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5600 р. (0,74%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 18,1000 р. (0,60%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 17,1899 р. (0,45%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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