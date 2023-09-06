ПСБ: Индекс МосБиржи во вторник вновь обновил годовые максимумы, но растерял весь рост, показав околонулевую динамику по итогам дня

Объёмы торгов остались повышенными, показатель составил 84,1 млрд руб., что на 7% выше среднего значения прошлой недели. Спрос на акции был сегментирован. За исключением акций Транснефти, которые взяли паузу после бурного роста, все остальные бумаги нефтегазовых компаний оказались в плюсе. В целом, это было ожидаемо на фоне подскочивших цен на нефть и слабеющем рубле. Спросом пользовались также бумаги из сегмента химической промышленности. Примечательно, что снизились по итогам дня самые ключевые бумаги, - акции Акрона и ФосАгро.

В то же время взлетели бумаги Казаньоргсинтеза, подорожали также акции Нижнекамснефтехима. В потребсекторе наблюдалось разнонаправленное движение. Лидером стали акции Соллерс, которые за два последних дня прибавили более 30% без значимых новостей. Закончили торги на историческом максимуме бумаги Черкизово и КАМАЗ. Продолжили отскакивать акции М.Видео. В числе аутсайдеров оказались два других ключевых сегмента. В финансовом секторе лишь акции Банка Санкт-Петербург смогли подрасти, а в секторе горной добычи и металлургии исключением стали бумаги Селигдара.