ПСБ: Вновь ожидаем, что индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3260-3300 пунктов

Считаем, что сильный рост цен на нефть пока не был полностью отыгран акциями нефтяных компаний.

Облигации

Рост доходности коротких ОФЗ продолжится после сигналов ЦБ.



В фокусе

Нефтяное ралли впереди?



Россия и Саудовская Аравия продлевают добровольное ограничение поставок до конца этого года. На этом фоне вчера цены на нефть Brent поднимались выше 90 долл./барр., впервые с конца 2022 г. Однако мы считаем, что эффект, выраженный в росте цен на нефть, от сокращения поставок может быть ограниченным. За последнее время цены на нефть и так хорошо выросли именно на ожиданиях, что Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн барр./день. А Россия ранее и так объявила, что в сентябре дополнительно сократит экспорт на 300 тыс. барр./день. То есть, ожидания сокращения добычи/поставок уже были заложены. Единственное, что сюрпризом стало продление именно до конца года. Если рассуждать более глобально, то автомобильный сезон завершился, а значит, спрос на сырье будет затухать, также остаются вопросы к потреблению со стороны Китая: темпы роста его экономики не оправдывают ожиданий, а эффект от стимулов еще только предстоит оценить. Также ралли в нефтяных ценах может стать проблемой для ФРС в плане разгона инфляции, а значит поставит под вопрос окончание цикла повышения ставки. Мы считаем, что фундаментально оправданной ценой на нефть Brent является диапазон 80-85 долл./барр. В закрепление выше 90 долл./барр. надолго не верим по обозначенным выше причинам. Что касается Urals, то российский сорт растет в цене вслед за европейским бенчмарком, а дисконт сузился до примерно 17 долл./барр. В сочетании со слабым рублем это окажет поддержку финансовым результатам российских компаний сектора нефть и газ за 2П. Нашими фаворитами являются ЛУКОЙЛ и Роснефть.



Правительство планирует ужесточить условия по льготной ипотеке



Размер первоначального взноса может быть увеличен с 15 до 20%, а предельная величина субсидии кредитным организациям может быть снижена на 0,5 процентного пункта (п.п.). Об этом сообщил Ведомостям знакомый с обсуждением источник.

Ожидаем, что меры по ужесточению могут быть приняты до конца текущего года.

Сейчас средняя ипотечная ставка на первичном рынке недвижимости составляет 6,06%, потенциально она может быть увеличена на 0,5 п.п., до 6,56%. Спрос в ипотечном сегменте на первичном рынке недвижимости, на который в Москве в июле приходилось 58,7%, может сократиться на 3,5% из-за увеличения ипотечного платежа на 4,1%.

Таким образом, озвученные меры окажут умеренно отрицательное влияние на рынок недвижимости. Это позволяет оставить без изменений наш прогноз на 2023 год для первичного рынка недвижимости Москвы: снижение спроса на 1,7% год к году и сохранение средней цены около отметки 268 тыс. руб./кв. м – уровень декабря 2022 года.

В преддверии возможного решения может произойти всплеск спроса на первичном рынке недвижимости. В дальнейшем он будет компенсирован охлаждением рынка из-за новых условий льготного ипотечного кредитования.

На наш взгляд, возможное ужесточение условий по льготной ипотечной программе не окажет сильного негативного влияния на сектор строительных компаний на МосБирже, поскольку цены на новостройки ожидаются стабильными до конца этого года, а уровень ипотечных ставок на первичном рынке недвижимости может быть увеличен для потребителей. Лучше рынка могут выглядеть растущие компании Самолет и ПИК. При этом, предпочтение отдаем Самолету, который демонстрирует наиболее высокие темпы роста бизнеса и принял решение об обратном выкупе акций до 10 млрд руб. до конца года. Наша целевая цена для акций Самолета – 5300 руб./акция.



Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи во вторник вновь обновил годовые максимумы, но растерял весь рост, показав околонулевую динамику по итогам дня. Объёмы торгов остались повышенными, показатель составил 84,1 млрд руб., что на 7% выше среднего значения прошлой недели. Спрос на акции был сегментирован. За исключением акций Транснефти, которые взяли паузу после бурного роста, все остальные бумаги нефтегазовых компаний оказались в плюсе. В целом, это было ожидаемо на фоне подскочивших цен на нефть и при слабеющем рубле. Спросом пользовались также бумаги из сегмента химической промышленности. Примечательно, что снизились по итогам дня самые ключевые бумаги, - акции Акрона и ФосАгро. В то же время взлетели бумаги Казаньоргсинтеза, подорожали также акции Нижнекамскнефтехима. В потребсекторе наблюдалось разнонаправленное движение. Лидером стали акции Соллерс, которые за два последних дня прибавили более 30% без значимых новостей. Закончили торги на историческом максимуме бумаги Черкизово и КАМАЗ. Продолжили отскакивать акции М.Видео. В числе аутсайдеров оказались два других ключевых сегмента. В финансовом секторе лишь акции Банка Санкт-Петербург смогли подрасти, а в секторе горной добычи и металлургии исключением стали бумаги Селигдара.

Вновь ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3260-3300 пунктов. На наш взгляд, сильный рост цен на нефть, котировки Brent торгуются сейчас на отметке 90 долл./барр., не был до конца отыгран акциями нефтяных компаний. На этом фоне ждём, что именно они сегодня будут двигать рынок вверх. Предпочтение отдаём акциям Татнефти, ЛУКОЙЛа и Роснефти. Однако, это может быть частично нивелировано слабостью бумаг Сбербанка, которые будут сдерживать рост.

Россиискии рынок облигации

Вчера в центре внимания был отчет ЦБ РФ, в котором аналитики регулятора указывают о необходимости удерживать ключевую ставку на высоком уровне продолжительное время. На этом фоне доходности коротких ОФЗ резко выросли на 32 б.п. – до 11,05% и 11,19% годовых по 1- и 2-летним ОФЗ. При этом доходность 10-летних бумаг снизилась на 9 б.п. – до 11,41% годовых – продолжительная жесткая ДКП должна снизить долгосрочные инфляционные риски.

Ожидаем, что по итогам заседания в следующую пятницу ЦБ подтвердит данные тезисы и кривая госбумаг может перейти к легкой инверсии за счет роста доходности годовых ОФЗ ближе к 12% годовых. При этом вопрос дальнейшего повышения ставки на фоне продолжающегося ослабления рубля и жесткой риторики регулятора остается открытым. На наш взгляд, регулятору необходимо применить комплекс мер для стабилизации ситуации помимо сохранения жесткой ДКП.

Сегодня ожидаем дальнейшего снижения котировок в коротких ОФЗ.



Корпоративные и экономические события

Акционеры ЕМС одобрили редомициляцию с Кипра в российский САР



Акционеры United Medical Group CY Plc, холдинговой компании "Европейского медицинского центра" (EMC), на внеочередном собрании 31 августа одобрили смену юрисдикции компании с Кипра в специальный административный район (САР) остров Октябрьский Калининградской области, говорится в сообщении компании.

"Процесс редомициляции зависит от определенных решений регулирующих органов республики Кипр, при этом получение данных разрешений не является гарантированным. Также на сроки редомициляции могут повлиять изменения действующего законодательства. По завершении процесса компания сохранит действующую программу депозитарных расписок с листингом на Московской бирже", - сообщила ЕМС в своем телеграм-канале.



Наше мнение: новость позитивна для бумаг EMC, поскольку перерегистрация в России снижает риски для инвесторов, связанные с иностранной юрисдикцией. Расписки вчера на это событие отреагировали позитивно, но к завершению торговой сессии скорректировались. Ожидания выплат дивидендов после редомициляции будут поддерживать котировки расписок EMC.



СД ОГК-2 созывает внеочередное собрание по вопросу допэмиссии 48,3 млрд акций



Совет директоров ОГК-2принял решение о созыве 10 октября внеочередного собрания акционеров по вопросу допэмиссии 48,3 млрд акций, сообщила компания. Общая номинальная стоимость размещаемых акций составит 17,5 млрд руб., номинал 1 акции - 0,3627 руб. Акции предлагается разместить по закрытой подписке.

Наше мнение: если средства от дополнительного размещения акций будут направлены на приобретение энергоактивов с дисконтом у нерезидентов, это улучшит инвестиционный профиль может повысить капитализацию компании. Уставной капитал ОГК-2 может быть увеличен на 44%. Дополнительный выпуск может приобрести Газпром, СД которого 13 сентября будет рассматривать вопрос о приобретении акций.



ОВК планирует провести SPO до конца года



Акционеры компании 12 сентября рассмотрят вопрос об допэмиссии акций, которая должна произойти до конца 2023 года. ОВК планирует разместить 12,5 млрд бумаг по одному рублю.



Наше мнение: бумаги компании отреагировали на это событие довольно сдержано из-за того, что об этих планах было известно ещё в середине августа. По итогам дня они снизились на 3,5%. Основным мотивом для допэмиссии выступает приближение даты срока исполнения обязательств перед банком Траст. На конец июня 2023 года чистый долг компании составлял 64,6 млрд руб. Таким образом, в случае согласия акционеров, с помощью SPO ОВК сократит чистый долг почти на 19%.

Новость кончено же неприятная для акционеров, но если говорить про финансовое положение, то здесь каких-либо рисков мы не видим. В I полугодии ОВК сократила чистый убыток на 74%, до 2,9 млрд руб. По итогам всего 2023 г. компания планирует нарастить выпуск выгонов в 2,1 раза.