«Открытие»: Нефть может обеспечить российский рынок поддержкой для консолидации, или даже роста

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Нефть удерживается выше $90 на решениях Саудовской Аравии и РФ по продлению ограничения добычи до конца 2023 года. В Китае призывают к дальнейшим смягчениям на рынке недвижимости. В США готовятся к первичному размещению акций разработчика чипов ARM. В целом, внешний фон в среду уже не столь печальный, как накануне. Поэтому можно ждать от российского рынка консолидации, или даже роста. Во всяком случае, динамика котировок нефти и рубля явно благоволит акциям нефтяников.

Российский рынок переписал годовой максимум, достигнув отметки 3287,34 п. по Индексу МосБиржи, а затем ушёл в коррекцию. Ситуацию не смогли спасти нефтяные бумаги, которые реагировали на новый рывок котировок нефти на решении Саудовской Аравии и РФ. Металлурги принесли основные потери рынку на фоне пессимизма в экономике Китая и намёков на более жёсткую денежную политику в РФ. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 69,983 млрд руб.

По итогам торгов 5 сентября индекс МосБиржи - 3264,43 п. (-0,14%), а Индекс РТС - 1050,99 п. (-1,17%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

FIXP-гдр 448,9 2,82% Роснефть 574,4 1,26% ЛУКОЙЛ 6 913,5 0,93% Татнфт 3ап 597,9 0,88% ЭН+ГРУП ао 559 0,79%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

AGRO-гдр 1 309,4 -2,79% ММК 54,48 -1,69% НЛМК ао 199,64 -1,48% РУСАЛ ао 43,42 -1,43% СевСт-ао 1 415 -1,2%

4 отраслевых индекса российского рынка завершили день в минусе, а 6 показали рост. Наиболее сильный прирост был в секторе телекоммуникаций (+4,47%). Наибольшее снижение показал сектор транспорта (-1,44%) на фоне коррекции акций морских портов и «Совкомфлота».

Среди индексных лидеров преобладали представители сектора нефти и газа, который подрос на 0,53%. Российские нефтяники столкнулись с почти идеальной ситуацией, когда одновременно рост их доходов обеспечивает динамика рубля и дорожающая нефть. Кроме того, нефтяники получили рекордные 185,9 млрд руб выплат по топливному демпферу в августе. С начала года выплаты составляют уже 838,9 млрд руб. И, наконец, к вечеру стало известно, что Саудовская Аравия и РФ решили продлить действие добровольного сокращения добычи до конца 2023 года на 1,0 млн баррелей и 0,3 млн баррелей в день. Судя по всему, производители решили действовать на опережение, дабы на корню пресечь попытки спекулянтов продавить цену нефти вниз на фоне слабой статистики в Китае и еврозоне.

Акции российских сталеваров оказались в несколько иной ситуации. Кроме сигналов о буксующей экономики Китая, появляются признаки ухудшения рынка внутри страны. В Минфине считают необходимым повысить первый взнос по льготной ипотеке до 20%. В ЦБ РФ ожидают инфляцию ближе к верхней границе прогноза, что допускает дальнейшее повышение ставки. Регулятор также допускает более длительный период сохранения жёсткой денежно-кредитной политики для нормализации ситуации с избыточным спросом и отстающим предложением производителей. То есть условия на рынке труда вряд ли будут столь же благоприятные, как в периоды пандемии, или в прошлом году, что предполагает сокращение спроса на продукцию сталеваров со стороны строительного сектора.

Акции ТМК (TRMK) потеряли более 4% после дивидендной отсечки. Скорректировались бумаги «РусАгро» (AGRO) на 3,3%, поскольку переговоры глав государств РФ и Турции не привели к какому-либо прорыву по вопросу зерновой сделки. Бумаги VK (VKCO) потеряли более 1% после повышения накануне, когда компания объявила о запуске приложения «VK Видео».

Отметим весьма сильную российскую статистику. Индекс деловой активности в сфере услуг России в августе вырос до 57,6 пункта. В июле показатель находился на уровне 54,0 п.

Основной новостной поток всё же касался рубля. Минфин в период с 7 сентября по 5 октября увеличит покупку валюты и золота до 13,15 млрд руб в день. При этом в ЦБ РФ уже ждут инфляцию ближе к верхней границе коридора. Ранее в ЦБ прогнозировали диапазон 5,0%-6,5%. То есть валютный фактор уже реально начинает действовать на динамику роста цен. К 28 августа она ускорилась уже до 5,03% и еженедельный прирост годового показателя составляет около 0,2%. Вероятно, что решение Минфина не будет способствовать развороту тенденции в динамике российской валюты, если не будут приняты дополнительные меры валютного контроля, о которых заявлял министр финансов Антон силуанов ещё в конце прошлой недели.

По итогам торгов:

USD/RUB – 97,905 (+1,07%),

EUR/RUB – 104,91 (+0,21%),

CNY/RUB – 13,379 (+0,59%).

Индустрия производства и разработки чипов готовится к IPO ARM

Основные индексы США снизились во вторник на фоне роста доходностей казначейских обязательств. Впрочем, пессимизм дня всё же брал начало в слабой статистики по Китаю и весьма удручающей статистике по еврозоне, которая уже указывает на спад, а не условную стабильность. Представители ФРС также формировали неоднозначные сигналы. Голосующий управляющий ФРС Кристофер Уоллер полагает, что стоит проявить осторожность в вопросе дальнейшего повышения, хотя, на его взгляд, ещё одно ужесточение вряд ли свергнет экономику США в рецессию. Он отметил некоторое смягчение рынка труда и появление признаков «мягкой» посадки экономики. Глава ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер была более категоричной и её мнение в последнее время придерживается «ястребиных» взглядов. По её словам, риски повышения ставки недостаточно слишком высокие. Впрочем, ещё достаточно времени для оценки необходимости более высоких ставок. Мейстер также полагает, что основное инфляционное давление присутствует в сфере услуг, где оно оказалось наиболее устойчивым. На этом фоне доходность 10-летних казначейских обязательств США подскочила на 9,1 Б.П. до 4,264%.

Акции Blackstone (BX) заменят Lincoln National (LNC) в S&P 500, а Airbnb (ABNB) заменят Newell Brands (NWL). SoftBank's Group планирует выручить до $4,87 млрд на первичном размещении акций разработчика и производителя микропроцессоров Arm, что будет соответствовать его капитализации около $52 млрд. Интерес к участию проявили такие компании, как AMD (AMD), Cadence (CDNS), Google (GOOGL) и Intel (INTC). Кстати, Китай на этом фоне планирует запустить свой очередной фонд объёмом до $40 млрд, который должен будет способствовать развитию полупроводниковой отрасли. Меж тем Huawei уже готова продавать собственные чипы по технологичному процессу 7-NM. QUALCOMM Inc. (QCOM) планирует поставлять свои чипы Mercedes и BMW.

Динамика по секторам: Materials -1,81%, Industrials -1,69%, Utilities -1,54%, Financials -0,96%, Real Estate -0,95%, Health -0,94%, Consumer Staples -0,83%, Consumer Discretionary -0,09%, Communication Services +0,04%, Technology +0,39%, Energy +0,49%.

По итогам торгов:

DJIA - 34641,97 п. (-0,56%),

S&P 500 - 4496,83 п. (-0,42%),

NASDAQ Composite - 14020,95 п. (-0,08%).

Слабая иена вновь ведёт японский рынок вверх

Азиатские рынки торговались разнонаправленно. В Китае рынок вновь демонстрировал просадку, хотя сектор недвижимости пытался расти. Официальные СМИ КНР пишут о необходимости снять ограничения на продажу и покупку недвижимости, а также убрать ценовые ограничения в нецентральных городах. Благодаря этому сектор недвижимости в Гонконге повышался на 3%. Однако просадка технологичного сектора на 1,5% портила картину дня в Hang Seng

Ослабление иены до 147,4 за доллар помогло японскому рынку расти. Бумаги Toyota Motor прибавляли почти 2%, Advantest Corp. 2,7%, Tokyo Electron 1,6%, а Honda Motor 1,9%. Акции Inpex повышались на 2,1% вслед за дорожающей нефтью.

По состоянию на 8:20 мск:

NIKKEI 225 - 33189,55 п. (+0,46%),

Hang Seng - 18385,13 п. (-0,39%),

Shanghai Composite - 3151,44 п. (-0,09%).

Саудовская Аравия и РФ сыграли на опережение

Нефть торговалась стабильно после повышения накануне. Саудовская Аравия и РФ не стали затягивать с более продвинутым решением по добыче, дабы не дать шанса спекулянтам отыграть слабость статистики Китая и еврозоны. Оба производителя объявили о продлении своего решения о добровольном дополнительном сокращении производства до конца 2023 года, хотя каждый месяц решение может быть пересмотрено. Соответственно, Саудовская Аравия сохранит сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки, а РФ на 0,3 млн баррелей в сутки.

По состоянию на 8:40 мск: