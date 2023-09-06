Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 сентября: 6 074,9199 руб/1 г золота и 75,3700/1 г серебра ЦБ РФ с 6 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 074,9199 руб.

1 грамм серебра - 75,3700 руб.

1 грамм платины - 3 010,4900 руб.

1 грамм палладия - 3 860,3301 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 46,7999 р. (0,78%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1900 р. (1,55%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 43,1001 р. (1,41%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 48,7800 р. (1,28%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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