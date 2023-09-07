ПСБ: Индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3220-3270 пунктов

Рынку явно не хватает триггеров, чтобы вернуться к росту. По этой причине внимание инвесторов переключилось на малоликвидные бумаги.

Облигации Давление на котировки ОФЗ будет сохраняться. Ждем роста спроса на замещающие облигации после погашения суверенного выпуска евробондов.

В фокусе

Банк России увеличит продажу валюты почти в 10 раз

Банк России принял решение резко увеличить продажи валюты, с 2,3 млрд до 21,4 млрд руб., в период с 14 по 22 сентября. Это примерно 21% дневного предложения юаней, исходя из торговой активности последних дней. ЦБ связал свое решение с погашением 16 сентября валютного выпуска еврооблигаций РФ на сумму 3 млрд долл. Регулятор опасается, что примерно половина их держателей сконвертирует полученные средства.



Решение ЦБ РФ поспособствует стабилизации ситуации на валютном рынке и позволит удержать доллар ниже отметки 98 руб. перед заседанием 15 сентября. Почему? Во-первых, регулятор начнет предлагать валюту до даты погашения еврооблигаций, что создаст угрозу сильного укрепления рубля в конце следующей недели. Во-вторых, число желающих приобрести валюту (или способных – из-за санкций и контрсанкций) может быть меньше. Все-таки регулятор должен был оценить их долю консервативно.



Пока мы сохраняем прогнозный таргет на конец III квартала на уровне 92,5 руб. за 1 доллар США, учитывая ведущуюся в правительстве дискуссию по запуску дополнительных мер курсовой стабилизации, а также риски повышения ключевой ставки.



Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи провёл торги в среду вблизи отметки 3250 пунктов. Объёмы торгов резко сократились, составив по итогам дня лишь 68,6 млрд руб., почти на 20% ниже значений вторника. Подавляющее большинство секторов оказалось в минусе. Беря во внимание снизившиеся объёмы торгов и слабость большинства бумаг, рынку явно не хватает триггеров, чтобы вернуться к росту. Нефтегазовые компании в большинстве своём игнорируют рост нефтяных котировок и ослабление рубля, внимание участников торгов обращено на малоликвидные акции второго и третьего эшелона.

В секторе горной добычи и металлургии сильнее остальных просели акции сталелитейных компаний, продолжив откатываться от годовых максимумов. Под давлением был и потребсектор. Аутсайдерами стали бумаги Соллерс после того, как за два дня прибавили почти 30%. Скорректировались также акции Черкизово и КАМАЗа. Волна распродаж захлестнула сегмент ИТ компаний, здесь хуже рынка оказались почти все бумаги. Исключением стали акции Группы Позитив. Что касается бумаг, которые смогли порадовать инвесторов, это в первую очередь акции компаний химической промышленности. Все бумаги оказались в ощутимом плюсе без каких-либо значимых новостей. Вероятно, сказалось то, что эти акции довольно долгое время были в боковике и не показывали сильной динамики. По этой причине они второй день оказываются в лидерах роста. Разнонаправленную динамику показали бумаги из нефтегазового и финансового секторов. Отдельно отметим акции АФК Системы, которые подросли после сообщений о том, что несколько компаний из IT и с/х отраслей до конца года могут провести IPO. В портфеле АФК Системы есть агрохолдинг Степь, вероятно, инвесторы ожидают, что речь шла именно про эту компанию. Небольшой плюс показали также акции Московской Биржи. Участники торгов ждут, что ЦБ может вновь повысить ставку, что приведёт к росту доходов компании. Кроме этого, менеджмент МосБиржи сообщил о том, что обновлённая стратегия компании сейчас находится на согласовании в ЦБ.

Сегодня ожидаем смешанной динамики на рынке. По нашим оценкам, индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3220-3270 пунктов. Вполне вероятно, что сохранится спрос на акции 2 и 3 эшелона.

Россиискии рынок облигации

В среду кривая ОФЗ поднялась на 13-50 б.п. в зависимости от срочности из-за роста ожиданий сохранения жесткой монетарной политики ЦБ продолжительное время после комментариев представителей Банка России.

Котировки ОФЗ реагируют на рост рисков дополнительного повышения ставки в сентябре до 13-13,5%. Пока дисбалансы на валютном рынке сохраняются, формируя повышенные инфляционные риски.

Объявленные вчера меры по временному увеличению продажи валюты ЦБ оказали краткосрочное действие на рубль и в целом будут компенсированы повышенным спросом на валюту после погашения суверенного выпуска еврооблигаций на $3 млрд в рублях 16 сентября. Отметим, что частично средства от погашения выпуска могут быть направлены в корпоративные замещающие облигации, что будет способствовать росту котировок в данном сегменте рынка.

Доходности ОФЗ продолжат двигаться вслед за рублем – сегодня ожидаем сохранения давления на котировки госбумаг.