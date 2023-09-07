Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 сентября: 6 059,0298 руб/1 г золота и 74,0700/1 г серебра ЦБ РФ с 7 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 059,0298 руб.

1 грамм серебра - 74,0700 руб.

1 грамм платины - 2 972,7400 руб.

1 грамм палладия - 3 790,6299 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 15,8899 р. (0,26%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,3000 р. (1,72%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 37,7500 р. (1,25%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 69,7001 р. (1,81%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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