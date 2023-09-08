«Открытие»: Российский рынок снижался в первой половине дня

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок снижался в первой половине дня. Из растущих бумаг только «Татнефть». Динамика рубля также оказывала давление на акции экспортёров. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 59 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:50 мск Индекс МосБиржи - 3197,35 п. (-1,48%), а Индекс РТС - 1028,9 п. (-0,93%).

Лидерами среди индексных бумаг были только акции «Татнефти». Аутсайдерами дня стали Fix Price, «РусГидро», «РусАгро», ГК «ПИК» и VK.

Конкретной причины для снижения российского рынка нет. Однако отсутствие больших идей роста действует не менее негативно, чем конкретные причины. Заявления представителей ЦБ РФ и Минфина говорят о вероятности повышения ставки на заседании ЦБ РФ 15 сентября, что говорит в пользу снижения потребительской активности. Соответственно, ЦБ РФ готов замедлять экономику для борьбы с инфляцией.

Из корпоративных новостей можно отметить отчёт Fix Price (FIXPQ). Выручка розничной сети в II квартале выросла на 0,9% до 69,8 млрд руб. Розничная выручка увеличилась на 1,1% до 62 млрд руб. Подробности можно посмотреть в отчётности компании, но динамика выручки говорит о том, что идея роста в акциях компании исчезла. Она перешла из разряда надежд в незбывшиеся мечты. Поэтому неудивительно, что бумаги компании оказались в явных аутсайдерах торгов в четверг.

Рубль в начале дня слабел, но затем перешёл к укреплению. В аналитическом сообществе растёт убеждённость в том, что Минфин перейдёт к более решительным мерам и ранее принятые договорённости о «добровольном увеличении» продаж внешней выручки превратится в обязательное. Также вероятность повышения ставки ЦБ РФ на заседании 15 сентября трансформировалась в вероятность решения о повышении на 100 Б.П., или более. Другие варианты на рынке не рассматриваются.

По состоянию на 15:50 мск:

USD/RUB – 97,88 (-0,24%),

EUR/RUB – 104,70 (-0,72%),

CNY/RUB – 13,333 (-0,51%).

Китайские запреты негативно отражаются на поставщиках Apple

Европейские индексы пытались прервать полосу падения, которая длилась шесть дней подряд. Покупки активизировались в защитных секторах ЖКХ и здравоохранения. При этом в прочих отраслях преобладают ожидания стагнации, или рецессии. Оценка вероятности паузы в повышении ставки ЕЦБ выросла до 64%. Наибольшие потери в Европе были в секторе базовых материалов. Основной идеей продаж являются слабые статистические данные по экономике Китая и еврозоны, с которыми мы ознакомились в начале недели. Некоторое давление испытывают акции компаний, которые поставляют технологии и компоненты для Apple, что связано с реакцией на новости о запрете государственным служащим КНР использовать iPhone. Из статистики отметим, что объём промышленного производства Германии упал за июль на 0,8% при ожиданиях снижения на 0,5%.

По состоянию на 15:50 мск:

FTSE 100 - 7439,78 п. (+0,18%),

DAX - 15694,53 п. (-0,30%),

CAC 40 - 7188,22 п. (-0,08%).

Бэквордация в нефти ужесточается

Нефть остаётся под давлением. Однако котировки вернулись к уровню $90 за баррель. Если оценивать динамику фьючерсов относительно прошлой недели, то ожидания дефицита усиливаются. Ноябрьский Brent стоит на $0,69 дороже декабрьского, на $1,46 дороже январского и на $2,24 дороже февральского. Ещё неделю назад разрыв в контрактах был существенно меньше. То есть котировки удерживаются на позициях за счёт озвученного производителями решения продлить ограничения добровольного сокращения производства до конца 2023 года.

По состоянию на 15:50 мск:

Brent - $90,25 (-0,39%),

Алюминий - $2181 (-0,55%),

Золото - $1942,4 (-0,09%),

Никель - $20370 (-0,80%).

Технологическая война США и Китая негативно отражается на лидерах производителей чипов в США

Число первичных заявок на получение пособия по безработице в США составило 216 тыс. по сравнению с 229 тыс. неделей ранее и 234 тыс. в ожиданиях. Как минимум, американская статистика продолжает говорить в пользу повышения ставки ФРС. Меж тем доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла почти до 4,31%.

Фьючерсы на основные индексы США указывали на падение рынка от 0,6% в Dow Jones до 1,05% в NASDAQ.

Основное давление на рынок оказывают акции Apple. Ещё утром поступили новости о том, что китайским государственным служащим предписывается отказаться от использования iPhone, но, вероятно, это предписание касается всей техники Apple. Соответственно, на утренней сессии бумаги Apple теряют уже более 2%. Более 2% теряют акции Nvidia. Запрет на поставки чипов из США привёл к тому, что Huawei уже может производить чипы по 7 NM технологическому процессу.