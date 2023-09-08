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ПСБ: Котировки госбумаг могут перейти к консолидации после сильных распродаж

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

В четверг продажи на рынке ОФЗ продолжились – кривая поднялась еще на 13-34 б.п., инверсия на участке 1-10 лет увеличилась до 25 б.п. (11,92% и 11,67% годовых соответственно). Основные причины снижения котировок госбумаг – ожидания повышения ключевой ставки на заседании 15 сентября после жестких сигналов ЦБ, а также сохранение негативной динамики рубля. В частности, эффект укрепления рубля от резкого повышения ключевой ставки до 12% был полностью нивелирован, что продолжает способствует дальнейшему нарастанию инфляционных рисков.

Следующая неделя перед заседанием будет «неделей тишины» без дополнительных комментариев Центробанка. В результате, рынок ОФЗ, скорее всего, перейдет к консолидации на достигнутых уровнях. Однако ключевым фактором для котировок госбумаг будет оставаться динамика национальной валюты, как основной проинфляционный фактор.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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