ПСБ: Тенденция к плавному ослаблению рубля может сохраниться и сегодня

Евгений Локтюхов, ПСБ

В четверг на валютном рынке наблюдался краткосрочный всплеск волатильности: в середине торгов курс доллара в моменте падал ниже 97,5 руб. при резком росте объемов торгов, отражающем проведение сделок крупными продавцами. Но американская валюта достаточно быстро отыграла внутридневные потери к рублю, завершив день незначительным ростом и поднявшись к отметке 98,25 руб. Отметим, что вчера усилились опасения относительно повышения ключевой ставки Банком России, которое, если состоится, обещает быть достаточно резким. Однако они в целом текущую ситуацию со спросом на валюту не меняют, поэтому на котировки существенного влияния не оказали.

Сегодня утром курс доллара вновь слабо подрастает, - спекулятивные участники по-прежнему склонны играть "против" рубля в условиях текущей ограниченности предложения валюты и укрепления доллара к мировым валютам. По нашему мнению, тенденция к плавному повышению пары доллар-рубль сохранится и по итогам дня, - рассчитываем, что диапазон 97,9-98,8 руб. сохранит свою актуальность и сегодня. Отмечаем, что завершение недели на текущих уровнях технически открывает дорогу американской валюте к пикам года.