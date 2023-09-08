Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 8 сентября: 6 068,0601 руб/1 г золота и 74,1100/1 г серебра ЦБ РФ с 8 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 068,0601 руб.

1 грамм серебра - 74,1100 руб.

1 грамм платины - 2 888,7200 руб.

1 грамм палладия - 3 791,6499 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 9,0302 р. (0,15%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0400 р. (0,05%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 84,0200 р. (2,83%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0201 р. (0,03%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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