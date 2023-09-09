«Открытие»: Российский рынок снижался в первой половине дня в пятницу

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок снижался в первой половине дня в пятницу. Индекс МосБиржи отметился на минимуме дня 3114,39 п. Одной из основных идей торгов являются выросшие ожидания повышения ставки ЦБ РФ, что сделает акции менее привлекательными в сравнении с облигациями. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 50,5 млрд руб к середине сессии.

По состоянию на 15:55 мск Индекс МосБиржи - 3153,28 п. (-0,49%), а Индекс РТС - 1012,86 п. (-0,12%).

Растущими из индексных бумаг были лишь «РусГидро» и X5 Retail. Худшую динамику демонстрировали «Сегежа», Fix Price, «Аэрофлот», «Полюс» и OZON Holdings.

В среду Минфин проводил аукционы ОФЗ, но был вынужден признать их несостоявшимися из-за отсутствия достаточного спроса. По сути, это показало рынку на усиление ожиданий повышения ставки ЦБ РФ на сентябрьском заседании. Собственно говоря, в ЦБ РФ также указывают на достаточные причины для дальнейшего ужесточения денежной политики. Прогноз по инфляции сместился к верхней границе диапазона ожиданий регулятора 5,0%-6,5%. К 4 сентября темпы годового прироста цен уже ускорились до 5,19%. Таким образом, снижение облигаций повышает их привлекательность в качестве альтернативы акциям.

Акции «Ростелекома» (RTKM) вышли в плюс на сообщении «Интерфакса» о согласовании директивы по дивидендам. Источники агентства сообщают, что Минфин уже утвердил директиву, но официального сообщения пока не вышло.

Рубль укреплял свои позиции. Предполагаемое повышение ставки ЦБ РФ сделает рублёвые облигации более привлекательной альтернативой в сравнении с валютами. Кроме того, Минфин отчитался по бюджету за август. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на совещании о проекте федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, что профицит в августе составил около 230 млрд руб, а консолидированный бюджет регионов дал ещё 140 млрд руб. Сократился и дефицит бюджета. За 8 месяцев он составил 2,361 трлн руб.

По состоянию на 15:55 мск:

USD/RUB – 98,055(-0,2%),

EUR/RUB – 104,99 (-0,4%),

CNY/RUB – 13,314 (-0,77%).

Акции поставщиков Apple в Европе под давлением

Европейский Stoxx 600 может закрыть в минусе восьмую сессию подряд. Такого не было уже с 2016 года. На рынке существенно ухудшились настроения после выхода статистики за август, которая указала на падение деловой активности, как в производстве, так и сфере услуг. Также инвесторы опасаются, что ФРС и ЕЦБ продолжат повышать ставки, хотя признаки экономического спада усиливаются. Вероятность повышения ставки ЕЦБ на 25 Б.П. рынок оценивает в 40%.

Продолжают оставаться под давлением акции полупроводниковой отрасли на ожиданиях снижения продаж Apple в Китае после решения властей запретить использование iPhone и других устройств государственными служащими и сотрудниками государственных корпораций. Акции Round Hill Music Royalty Fund подскочили более чем на 60% на новостях о предложении по покупке бизнеса за $496 млн со стороны Alchemy Copyrights. Бумаги компании IT услуг Computacenter поднялись на 6% на фоне отчётности за I полугодие, показавшей рост прибыли на 8,8%.

По состоянию на 15:55 мск:

FTSE 100 - 7450,72 п. (+0,12%),

DAX - 15705,69 п. (-0,08%),

CAC 40 - 7221,36 п. (+0,35%).

Ограничения на добычу нефти остаются сильней опасений за спрос

Нефть пытается возобновить рост после утренней просадки. Рынок продолжает отыгрывать событие текущей недели. Саудовская Аравия и Россия решили продлить добровольное сокращение производства нефти на 1 млн баррелей и 0,3 млн баррелей в день до конца 2023 года. Благодаря этому структура бэквордации в нефтяных фьючерсах стала ещё больше выраженной. Ноябрьский Brent стоит на $0,71 дороже декабрьского, на $1,48 дороже январского и на $2,24 дороже февральского.

По состоянию на 15:55 мск:

Brent - $90,70 (+0,87%),

Алюминий - $2180 (-0,75%),

Золото - $1947,9 (-0,05%),

Никель - $20210 (-1,17%).

Акции Apple может ждать пересмотр рекомендаций и целевой цены

Фьючерсы на основные индексы США указывали на разнонаправленное движение в начале торгов. Индекс Dow Jones может показать рост на 0,15%, а вот NASDAQ способен провалиться на 0,9%. При этом доходность по 10-летним казначейским обязательствам упала ниже 4,24%.

Аналитики Morgan Stanley снизили целевую цену акций Apple до $230 с $235, ссылаясь на потерю значительной доли китайского рынка из-за запрета государственным служащим использовать iPhone. Бумаги оператора электронных подписей DocuSign повышались на 3%. Компания отчиталась лучше ожиданий и прогнозирует дальнейший прирост пользователей сервиса.