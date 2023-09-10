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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 сентября: 6 039,6001 руб/1 г золота и 72,4400/1 г серебра

ЦБ РФ с 9 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 6 039,6001 руб.
  • 1 грамм серебра - 72,4400 руб.
  • 1 грамм платины - 2 846,0901 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 800,0400 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 28,4601 р. (0,47%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,6700 р. (2,25%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 42,6300 р. (1,48%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 8,3901 р. (0,22%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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