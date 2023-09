«Открытие»: Стимулы финансового рынка в Китае создают не самый плохой фон

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Стимулы финансового рынка в Китае создают не самый плохой фон

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Нефть удерживается выше $90 за баррель, в Шанхае индексы растут на новых стимулах фондового рынка. В Японии банковский сектор на подъёме на слабых намёках о возможном прекращении политики отрицательных ставок Банка Японии. Дорожают промышленные металлы. На этом фоне российские акции нефтяников и металлургов могут показать небольшой отскок. Впрочем, главным вопросом для российского рынка остаётся предстоящее заседание ЦБ РФ, на котором может быть повышена ставка.

Итоги предыдущей недели

На прошедшей неделе индекс МосБиржи упал с 3231,35 п. до 3142,88 п., а индекс РТС с 1055,43 п. до 1012,4 п. Пара EUR/USD снизилась с $1,0774 до $1,0701. USD/RUB поднялась с 96,09 до 97,78, а EUR/RUB с 104,15 до 104,80. Нефть Brent подорожала с $88,49 до $90,65 за баррель. Золото на Comex подорожало с $1940,06 до $1942,70 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust снизились с 890,97 до 886,64 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился с 4515,77 п. до 4457,49 п.

Намёки на завершение политики отрицательных ставок спровоцировали рост акций японских банков

Азиатские рынки начали новую неделю разнонаправленно. Индексы в Шанхае повышались на фоне решения финансового регулятора снизить требования по риску для страховых компаний, инвестирующих в «голубые фишки» и технологичные акции. Также снижены требования по гарантийному покрытию у брокеров, что может повысить ликвидность на 400 млрд юаней. Меж тем в Гонконге ситуация была заметно хуже. Сектор застройщиков терял около 3%. Продажи нового жилья в первую неделю сентября упали на 45% в крупнейших городах. Технологичный сектор снижался на 2% на фоне сильного падения в акциях Alibaba. Падение произошло после новостей о том, что основатель компании Чжан Дэниэл решил покинуть свой руководящий пост в облачном бизнесе компании.

Японский рынок начинал торги повышением, но затем развернулся вниз. В минувшие выходные издание Yomiuri опубликовало интервью с управляющим Банка Японии Кадзуо Уэдой, в котором он сообщил, что политика негативной ставки регулятора подойдёт к концу, когда будет достигнут устойчивый уровень инфляции в 2%. На текущий момент инфляция выше этой цели, но Банк Японии длительный период существовал в дефляции. На этом фоне дорожали акции финансового сектора, а вот недвижимости торговались в минусе. Банковский сектор прибавлял почти 4%: Mitsubishi UFJ Financial повышались на 4,0%, Sumitomo Mitsui Financial почти на 5,1%, а Mizuho Financial на 4,2%. Акции производителей оборудования для полупроводниковой промышленности были под давлением. Бумаги Tokyo Electron теряли 3,1%, как и Advantest Corp. На прошлой неделе китайская Huawei представила новый полностью китайский умный телефон с чипом 7-NM технологичного процесса. То есть может сложиться ситуация, когда японские поставщики потеряют китайский рынок даже без американских рестрикций и предписаний.

По состоянию на 8:20 мск:

NIKKEI 225 - 32447,60 п. (-0,49%),

Hang Seng - 18065,14 п. (-0,75%),

Shanghai Composite - 3152,84 п. (+1,16%).

Решение РФ и Саудовской Аравии продолжает поддерживать нефть

Нефть незначительно дешевела. Эффект после объявления Саудовской Аравией и РФ о продлении добровольного сокращения добычи на 1,0 млн баррелей и 0,3 млн баррелей в сутки продолжает действовать. На текущей неделе МЭА и ОПЕК опубликуют свои ежемесячные доклады. В случае повышения прогноза по спросу можно ожидать ещё одной волны роста котировок.

По состоянию на 8:40 мск: