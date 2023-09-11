ПСБ: Индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3100-3160 пунктов

Облигации

Котировки ОФЗ будут пытаться скорректироваться вверх после сильного снижения на прошлой неделе.



В фокусе

Итоги недели рынка акций



Индекс МосБиржи по итогам прошедшей недели показал наибольшее снижение с середины июня текущего года. Кроме понедельника, во все остальные дни индекс терял позиции и к окончанию основной сессии в пятницу оказался вблизи отметки 3150 пунктов.

Аутсайдерами стали расписки HeadHunter, которые корректировались после бурного роста во второй половине августа.

Довольно сильно просели бумаги из сектора горной добычи и металлургии. Так, акции Северстали беспрерывно снижались после достижения годовых пиков неделей ранее. С бумагами НЛМК дела обстоят хуже, на данный момент акции компании находятся на отметках середины июля. Вероятно, причина в том, что НЛМК пока так и не представил финансовую отчётность, в отличие от ММК и Северстали, что говорит о нежелании компании раскрывать своё финансовое состояние.

В списке аутсайдеров оказались и префы Мечела, которые снижаются на ожиданиях повышения ставки. Для компании это неприятный момент из-за высокой долговой нагрузки. Акции ТМК на этой неделе прошли через дивидендную отсечку.

Лидером роста стали бумаги Соллерс на фоне запуска производства малотоннажных грузовиков.

В первой половине недели было настоящее ралли в бумагах из сектора химии и нефтехимии. Акции Казаньоргсинтеза оказались в списке лучших.

Спросом также пользовались некоторые акции электроэнергетических компаний, хотя к пятнице они растеряли большую часть своего роста.

Не исключаем, что рынок сегодня может попробовать подрасти, но с последующим движением индекса МосБиржи ниже отметки 3100 пунктов к пятнице, когда состоится заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. Дальнейшая динамика рынка будет зависеть от итогов заседания, а также риторики регулятора.

Россиискии рынок акции

В пятницу индекс МосБиржи продолжил снижаться, опустившись к концу вечерней сессии ниже отметки 3150 пунктов. После рекордного значения в четверг, объёмы торгов резко сократились, составив почти 79 млрд руб. по итогам дня. Большинство бумаг оказалось в минусе по итогам дня. Аутсайдером стал сегмент горной добычи и металлургии. Здесь продолжили откатываться «префы» Мечела. Считаем, что они должны остановить своё падение вблизи текущих уровней. Вновь довольно сильно просели акции металлургов. На текущий момент сильнее остальных от своих годовых пиков откатились бумаги НЛМК (-13%). В то же время акции ММК и Северстали снизились на 6,9% и 8,9% соответственно. Ощутимые потери понесли бумаги ИТ компаний. За исключением расписок Ozon, все остальные акции упали сильнее чем рынок. В нефтегазовом секторе снизились практически все бумаги. Против рынка двигались акции Транснефти, которые вернулись к росту после трёх дней коррекции. Заметно лучше показали себя бумаги из потребсектора. Здесь были как явные аутсайдеры, например, акции Черкизово, Сегежи и Fix Price, так и бумаги, которые неплохо прибавили по итогам дня: КАМАЗ, Соллерс, INARCTICA и Русагро.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3100-3160 пунктов. Не исключаем, что рынок может попробовать подрасти после четырёх сессий снижений. К тому же индекс в текущем году растёт именно в понедельник. Однако отметим, что текущее укрепление рубля может изменить ситуацию, из-за чего рынок может продолжить снижаться. Считаем, что спросом должны пользоваться отдельные акции: акции Сбербанка, МосБиржи и Транснефти.

Россиискии рынок облигации

Рынок ОФЗ на завершившейся торговой неделе пережил заметное снижение котировок – кривая поднялась на 32-147 б.п., инверсия на участке 1-10 лет составила 29 б.п. (12,09% и 11,80% годовых соответственно).

Основные причины снижения котировок госбумаг – ожидания повышения ключевой ставки на заседании 15 сентября после жестких сигналов ЦБ, а также сохранение негативной динамики рубля. В частности, эффект укрепления рубля от резкого повышения ключевой ставки до 12% был полностью нивелирован, что продолжает способствовать нарастанию инфляционных рисков.

Текущая неделя перед заседанием будет «неделей тишины» без дополнительных комментариев Центробанка. Рубль в пятницу и сегодня с утра демонстрирует признаки стабилизации, что, в свою очередь, приостановит продажи ОФЗ. Также сегодня с утра помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что дефицит бюджета РФ в 2023 г. может оказаться ниже прогнозных 2% ВВП, в 2024 г. возможен и профицит. Это позитивный сигнал для госбумаг в части ограничений предложения нового долга.

На этом фоне ожидаем, что сегодня котировки ОФЗ будут пытаться скорректироваться вверх после сильного снижения на прошлой неделе.



Корпоративные и экономические события

100 млн т на Ямале



100 млн т СПГ совокупно достигло производство на Ямал СПГ с момента запуска в конце 2017 г.



Наше мнение: НОВАТЭКу принадлежит 50,1% в проекте. Реализация идет с опережением по проектной мощности на 20%, 2 и 3 линию удалось запустить со значительным опережением первоначального графика. На 4 линии НОВАТЭК успешно использует собственную разработку - Арктический каскад , что во многом способствует работе проекта с опережением. Мы считаем, что с учетом фокуса на импортозамещении эта разработка может масштабироваться и на другие проекты НОВАТЭКа - Обский СПГ, Арктик СПГ-2. 1 линия проекта Арктик СПГ-2 может быть запущена уже в конце этого года или максимум в начале следующего, мощностью 6,6 млн т, что позволит НОВАТЭКу нарастить производство СПГ на СП на 40% г/г уже в 2024 г., до 14 млн т. А с учетом доли Shell в Сахалин-2, до 17,2 млн т (+72% г/г). Это повлияет и на увеличение финпоказателей компании в 2024 г., и на рост потенциальных дивидендов в сл.году. Мы считаем акции НОВАТЭКа хорошей долгосрочной инвестицией, наш целевой уровень - 1890 руб.



АФК "Система" в 2024 г. планирует возобновить IPO непубличных активов



ПАО АФК "Система" видит актуальность IPO для непубличных портфельных компаний группы в 2024 году, сообщил "Интерфаксу" крупнейший акционер корпорации Владимир Евтушенков. "В 2023 не будет ничего - это точно совершенно, а в 2024 точно что-нибудь сделаем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Конкретную портфельную компанию-претендента на IPO он не назвал.

Последний раз АФК "Система" выводила на IPO лесопромышленный холдинг Segezha Group в 2021 году. С того момента в числе потенциальных кандидатов на IPO назывались фармхолдинг "Биннофарм Групп", сеть клиник "Медси", дочка ПАО МТС - МТС-банк и др., однако из-за событий на Украине эти планы были отложены. Весной 2023 года менеджмент "Медси" говорил о том, что компания планирует к осени быть технически готовой к IPO, но конкретики по срокам потенциальной сделки не называл.



Наше мнение: размещение «дочек» АФК Системы - долгожданное событие, способное заметно увеличить ее фундаментальную стоимость. Однако мы рассчитывали, что размещения будут все же в текущем году. Наиболее очевидными претендентами видятся Медси и Биннофарм.



ОВК опубликовала финансовую отчётность за 2022 год



Выручка компании составила 41,9 млрд руб., снизившись в 1,7 раза. Операционный убыток вырос до 11,4 млрд руб., против 2,9 млрд руб. годом ранее. По итогам 2022 г. EBIDTA ОВК оказалась отрицательной (-1 млрд руб.), в то же время в 2022 году аналогичный показатель был положительным, составив 2 млрд руб. Чистый убыток ОВК за прошлый год вырос почти в 3 раза, до 18,8 млрд руб.



Наше мнение: слабые результаты ОВК не стали сюрпризом для инвесторов. Основная причина падения показателей, это введённые в прошлом году санкции, из-за чего «Тихвинский вагоностроительный завод» вынужден был оставить работу на 4 месяца из-за нехватки подшипников. В сентябре компания вернулась к выпуску продукции.

В целом, мы позитивно смотрим на бизнес компании, ей удалось пройти через самый сложный этап после введения ограничений. ОВК увеличивает продажи на фоне высокого спроса на вагоны. Что касается бумаг компании, здесь мы более консервативны, так как компания вынуждена будет провести SPO для реструктуризации долга перед банком «Траст». Это увеличит количество акций в обращении в 110 раз. На этом фоне, пока рекомендуем воздержаться от покупки акций ОВК. Допэмиссия и общий негативный сантимент на рынке могут привести к дальнейшему откату бумаг компании.