Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 11 сентября: 97,9241 руб/доллар США и 104,8872 руб/евро

ЦБ РФ с 9 сентября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 97,9241 руб.
  • 1 евро - 104,8872 руб.
  • 10 китайских юаней - 133,1350 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2720 р. (0,28%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3904 р. (0,37%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,6520 р. (0,49%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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