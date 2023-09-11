Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 сентября: 6 039,6001 руб/1 г золота и 72,4400/1 г серебра ЦБ РФ с 9 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 039,6001 руб.

1 грамм серебра - 72,4400 руб.

1 грамм платины - 2 846,0901 руб.

1 грамм палладия - 3 800,0400 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 28,4601 р. (0,47%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,6700 р. (2,25%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 42,6300 р. (1,48%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 8,3901 р. (0,22%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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