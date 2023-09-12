ПСБ: Инфляция в августе. рост цен замедлился, но риски выросли

В августе рост цен замедлился (0,28 м/м, против 0,63% м/м). Продолжение быстрого роста цен на непродовольственные товары (1,14% м/м, после 0,91% м/м в июле) из-за ослабления рубля, было компенсировано преобладанием фактора сезонной ценовой коррекции в сегментах продуктов питания и услуг. Годовой уровень инфляции продолжил рост (до 5,2% г/г с 4,3% г/г в июле), оставшись в рамках наших прогнозных ориентиров и сохраняя высокую вероятность фиксации инфляции на конец 2023 года вблизи верхней границы базового прогноза ЦБ (5-6,5% г/г).

Индекс базовой инфляции, характеризующий динамику устойчивой компоненты инфляции, заметно ускорил рост (+0,75 м/м за месяц, после около +0,5% м/м за май-июль), сигнализируя о росте проинфляционных рисков.

Наш прогноз инфляции на конец года без изменений (6,4% г/г). Риски формирования более высокой траектории инфляции не снижаются. Однако, с учетом сильного внепланового повышения ставки в августе (с 8,5% до 12%) и достигнутой курсовой стабилизации, считаем, что на заседании 15 сентября ЦБ может взять паузу в ужесточении политики. Тем не менее, не исключаем, что регулятор оценивает инфляционную ситуацию как более негативную и прибегнет к дополнительному повышению ставки.

В августе драйвером инфляции оставался рост цен на непродовольственные товары, которые продолжали расти на фоне реализованного ослабления рубля. Рост цен в сегменте усилился, охватив широкий набор товарных групп (одежда, лекарства, стройматериалы, электроника, автомобили). В лидерах роста цен были зафиксированы нефтепродукты (бензин и дизель), которые могут нести сильные вторичные инфляционные эффекты.

Тем не менее, мы полагаем, что прохождения пиков по курсу рубля уже реализовано (схожий прогноз озвучил М.Орешкин) и в дальнейшем рост цен на непродовольственные товары замедлится. Наши прогнозные таргеты по курсу остаются неизменными - 92,5 руб. за доллар на конец 3 кв. и 95,5 руб. на конец 2023 года. Более того, мы прогнозируем сохранение курса в текущем диапазоне 90-100 руб за доллар почти до конца 2024 года. Курсовой стабилизации будет способствовать: закрепление высоких цен на нефть и постепенный рост экспортной выручки, прекращение роста импорта на фоне ужесточения денежно-кредитных условий, а также поступательной бюджетной консолидации. Кроме того, в перспективе 2-х месяцев не исключаем умеренного укрепления рубля, на фоне необходимости уплаты крупным бизнесом разового чрезвычайного налога.

В сегменте продуктов питания в августе преобладал фактор сезонного снижения цен. Таким образом, ослабление рубля хоть и способствовало усилению инфляции во многих товарных группах (мясо, фрукты, масло и т.д.), было в целом нивелировано.

Тем не менее, по недельной статистике есть сигналы, что сезонное снижение цен на продукты питания в этом году может быть менее выраженным и завершится уже в сентябре. Так что уже с сентября ожидаем усиления инфляции в сегменте.

Цены на услуги населению в августе снизились, также ввиду сезонной коррекции на фоне завершения отпускного сезона (дешевели транспортные и туристические услуги). В краткосрочной перспективе не исключаем продолжение тренда, но в 4 квартале ждем постепенного усиления роста цен.

Несмотря на относительно неплохие итоги августа по отдельным сегментам инфляции, базовая инфляция, характеризующая устойчивый компонент индекса потребительских цен, ускорилась. Это значит, что риски усиления инфляции и/или ее длительного удержания на повышенном уровне продолжают расти.

Вывод.

Инфляция пока остается вблизи нашего прогнозного тренда. В то же время, риски ее усиления выросли. Это гарантирует сохранение жесткой денежно-кредитной политики. Однако, для дальнейших действий регулятору целесообразно оценить последствия внепланового и существенного повышения ставки в августе (с 8,5% до 12%). Для этого необходимо время, в т.ч. с учетом лаговости действия трансмиссионных механизмов, а также ввиду параллельной реализации макропруденциальных и иных мер политики, направленных на снижение финансовой и экономических рисков.

Оснований корректировать прогноз инфляции на данный момент нет (ждем 6,4% г/г на конец 2023 года). По-прежнему оцениваем ситуация как высоко неопределённую.

Прогнозируем продолжительное удержание ставки на двузначном уровне (большую часть 2024 года).

Вероятность сценария дальнейшего повышения ставки, по нашим оценкам, выросла и является высоко значимой (35-40%).