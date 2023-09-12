«Открытие»: Под давлением вновь металлурги, корректируются нефтяники

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок ушёл в минус после попытки роста в первые минуты торгов. Под давлением вновь металлурги, корректируются нефтяники. В плюсе бумаги Сбербанка на фоне отчётности за 8 месяцев. Акции ВТБ теряют около 1,5% на напоминании, что дивидендов за 2023 год, скорее всего, не будет. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 42,3 млрд руб к середине сессии.

По состоянию на 15:45 мск индекс МосБиржи - 3122,96 п. (-0,63%), а индекс РТС - 1022,4 п. (+0,99%).

Лидерами среди индексных бумаг были привилегированные «Транснефть», X5 Retail, привилегированные и обыкновенные Сбербанк, а также «Полюс». Самыми слабыми оказались OZON Holdings, «Северсталь», GlobalTrans, «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ».

Слабость акций экспортёров, прежде всего, объясняется укреплением рубля. Рост объёмов в основных валютных парах с середины прошлой недели может говорить о начале «добровольного увеличения» продаж валюты, а также о поступлении на рынок нефтяной выручки июля-августа, когда, по сути, был сломан потолок цен, установленный G7. Глава ВТБ Андрей Костин также заявил, что проблема «зависших» рупий также нашла своё решение и теперь российские банки могут вернуть эту выручку. Если же говорить о нефтяниках, то их доходы в III квартале могут расценить в качестве «сверх доходов», что может стать основанием для новых платежей в пользу государства.

Динамика рубля почти не оказывает влияние на строительные компании, но вот ожидаемое повышение ставки ЦБ РФ уже является поводом для ухудшения ипотечного спроса. Напомним также о том, что в Минфине посчитали необходимым скорректировать взносы по льготной ипотеке, подняв первичный взнос до 20%. Соответственно, сектор строительных компаний снижался, а его компоненты теряли от 1,25% в «Эталон» (ETLN) до 2,0% в ЛСР (LSRG).

Акции ВТБ (VTBR) теряли около 1,5%. Глава финансовой организации Андрей Костин в очередной раз напомнил, что дивиденды за 2023 год, скорее всего, выплачиваться не будут. Однако это не означает, что ВТБ отказывается от каких-либо выплат на длительную перспективу.

Сбербанк (SBER) заработал за 8 месяцев текущего года, по стандартам РПБУ, 999,1 млрд руб при рентабельности выше 25,2%. Кредитный портфель организации увеличился на 18%. Лишь за август было выдано кредитов почти на 3 трлн руб. Прибыль за август составила 140,9 млрд руб.

Рубль укреплял свои позиции. Прежде всего, отметим рост объёмов в основных парах, хотя до подготовки к налоговым платежам ещё далеко. То есть можно говорить об увеличении продаж экспортёрами в рамках соглашения с правительством, или о поступлении июльских и августовских доходов от нефти, когда ломался потолок цен, установленный G7. Кроме того, рост доходностей рынка ОФЗ в ожидании повышения ставки ЦБ РФ предлагает альтернативу для размещения рублёвых средств. На рынке доминируют ожидания, что ставка может быть изменена на 100-150 Б.П. Соответственно, текущие факторы начинают больше работать в пользу рубля, о чем и заявил помощник президента России Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума. «Если смотреть вперед, очевидно, текущий счет сейчас восстанавливается. Импорт товаров и услуг пойдет немножко вниз к концу года. Экспорт сильно увеличится, потому что цены на нефть восстановились... Это восстановление будет вести к улучшению текущего счета, и понятно, что оттоки капитала - в связи с теми же решениями ЦБ - рост ключевой ставки, макропруденциальные меры, которые ЦБ применяет, это будет сдерживать кредитование и отток капитала соответственно», - сообщил он.

По состоянию на 15:45 мск:

USD/RUB – 96,24 (-1,58%),

EUR/RUB – 103,21 (-1,51%),

CNY/RUB – 13,159 (-0,81%).

Сектор базовых материалов возглавляет рост в Европе на фоне дорожающих металлов

Европейские индексы повышались после весьма слабой предыдущей недели. В лидерах был сектор базовых материалов, который прибавлял около 2,4% на фоне дорожающих промышленных металлов. Из отдельных акций отметим рост бумаг химического производителя из Германии Covestro на 3%, которые реагировали на информацию об интересе suitor Abu Dhabi National Oil Company к покупке бизнеса компании. Агентство Fitch планирует оценить рейтинг Германии с возможным пересмотром текущего “AAA” рейтинга. Также для европейских рынков станут важными данные по инфляции в США и решение ЕЦБ по ставке.

По состоянию на 15:45 мск:

FTSE 100 - 7483,74 п. (+0,07%),

DAX - 15818,38 п. (+0,50%),

CAC 40 - 7272,52 п. (+0,44%).

Ситуация на рынке нефти существенно не меняется. Котировки немного снижаются в понедельник, но остаются выше $90 за баррель Brent. Решение РФ и Саудовской Аравии продлить своё добровольное сокращение добычи до конца года создаёт риски существенного дефицита предложения в осенне-зимний сезон. Соответственно, это отражается на структуре бэквордации в нефтяных фьючерсах. Разница между ноябрьским контрактом Brent и февральским составляет более $2,0.

По состоянию на 15:45 мск:

Brent - $90,39 (-0,29%),

Алюминий - $2200 (+0,87%),

Золото - $1949 (+0,13%),

Никель - $20375 (+1,62%).

Американский рынок готов начать неделю ростом

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня от 0,2% в Dow Jones до 0,65% в NASDAQ. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам поднялась до 4,29%.

Акции Qualcomm Technologies дорожали на утренних торгах на новостях о соглашении с Apple о поставке чипов для мобильной связи. Бумаги Tesla дорожали на 6% после повышения рекомендаций Morgan Stanley.