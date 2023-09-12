Комментарии

ПСБ: Российский рынок акций снижается на фоне укрепления рубля

Владимир Лящук, главный аналитик ПСБ

Сегодня индекс МосБиржи продолжил снижение пятую сессию подряд и терял 0,8%, достигнув отметки 3116 п. Причина заключалась в падении пары доллар-рубль, которая преодолела отметку 95,5 руб., что формирует ожидания сокращения рублевой выручки экспортеров, акции которых занимают весомую долю в индексе. При этом, внешний фон был умеренно позитивным для российского рынка: фьючерс на индекс S&P прибавлял 0,3%, котировки Brent находились около отметки 90,4 долл./барр. - на уровне закрытия в предыдущую торговую сессию.

В финансовом секторе лучше рынка были акции Сбербанка, который представил сильную отчетность: банк по итогам 8 мес. 2023 года получил 999 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ. Дивиденды Сбербанка по итогам 2023 года могут составить около 32 руб./акция, дивидендная доходность формируется на 12,5% при текущих котировках. Хуже рынка выглядели котировки ВТБ, в котором заявили о высокой вероятности отказа от дивидендов за 2023 год.

Нетфегазовый и металлургические сектора снижались под влиянием фактора укрепления рубля. Выглядели лучше рынка акции Транснефти, начав неделю с роста в преддверии заседания СД 15 сентября, на котором будет рассмотрен вопрос о дроблении акций компании. Котировки Полюса росли на фоне новостей о планах компании начать производство на золоторудном месторождении Чульбаткан в Хабаровском крае после 2029-2030 года. Поддержку также оказал рост мировых цен на золото, которые поднимались выше 1950 долл./унц.

Во внутренних секторах отметим акции М.Видео, которые растут после комментариев менеджмента о том, что ожидается снижение показателя чистого долга к EBITDA компании ниже 4х на конец текущего года.

Завтра индекс МосБиржи может продолжить снижение и протестировать отметку 3100 пунктов во главе с «фишками» при продолжении укрепления рубля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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