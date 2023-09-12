ПСБ: Сегодня ожидаем продолжения восстановления котировок госбумаг

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

На коррекционном укреплении рубля котировки ОФЗ также отошли от своих локальных минимумов после волны распродаж прошлой недели – кривая госбумаг снизилась на 4-9 б.п., инверсия на участке 1-10 лет практически не изменилась и составила 30 б.п. (12,05% и 11,75% годовых соответственно).

Не исключаем, что сегодня тренд на валютном рынке будет продолжен, в результате чего ожидания инвесторов относительно решения ЦБ на пятничном заседании будут смещаться от повышения ставки к ее удержанию на уровне 12% (наш базовый прогноз). Дополнительно рынок несколько успокоило заявление помощника президента РФ Максим Орешкин относительно ожидаемого дефицита бюджета РФ в 2023 г. ниже прогнозных 2% ВВП.

На сегодняшних торгах ожидаем дальнейшего восстановления котировок госбумаг – кривая может снизиться еще на 5-7 б.п.