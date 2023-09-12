ПСБ: Сегодня рубль продолжит восстанавливать свои позиции

Евгений Локтюхов, ПСБ

Вчера рубль заметно окреп к ключевым валютам, техническая картина по российской валюте заметно улучшилась: курс доллара откатился на минимумы с 25 августа, к 95 руб, потеряв за день 2,7 руб. при повышенной торговой активности, отражающей активное предложение валюты, причем более равномерно распределенной внутри торговой сессии. Фактором уверенного восстановления позиций рубля выступают уже не только активность со стороны экспортеров, но и готовность спекулятивного капитала начать играть на укрепление перед заседанием Банка России 15 сентября, несущего риски дальнейшего повышения ключевой ставки и ужесточения регулирования, и перед резким расширением регулятором с 14 сентября валютных интервенций.

Дополнительной поддержкой выступили и словесные интервенции - помощник президента РФ М. Орешкин вчера заявил, что пик ослабления рубля пройден и спрогнозировал появление избытка предложения валюты на рынке в ближайшие месяцы, следствия роста цен на экспортные товары и ожидаемого торможения импорта в условиях повышения ключевой ставки. Отметим, что дополнительные объемы валюты в ближайшие пару месяцев могут поступить в результате выплат экспортерами платежей по разовому налогу на прибыль (напомним, для получения льготной ставки в 5% компаниям необходимо осуществить выплаты в период октябрь-ноябрь).

Сегодня утром курс доллара вновь под ощутимым давлением - в самом начале торгов котировки локально падали ниже 93 руб., сейчас бакс торгуется у отметки 94 руб.

Мы склонны ожидать, что американская валюта проведет сегодня день в нижней части диапазона 93-96 руб. Развитие снижения доллара в направлении 90 руб. в дальнейшем, учитывая формирующиеся ожидания по факторам поддержки рубля и техническую картину, настраивающую спекулятивных участников на продажи валюты, выглядит все более вероятным сценарием.