«Открытие»: Нефть и Сбербанк могут восстановить рост на российском рынке

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Нефть и Сбербанк могут восстановить рост на российском рынке

Внешний фон перед стартом торгов в России преимущественно нейтральный. Дорожает нефть, азиатские рынки торгуются разнонаправленно. В целом, ситуация спокойная, если не сказать позитивная. Глава Сбербанка обещает придерживаться щедрой политики дивидендных выплат, а также не ждёт повышения ставки. Тем не менее, рубль продолжает укрепляться, что может оказать давление на акции экспортёров.

Российский рынок снизился в понедельник. Одним из главных факторов слабости рынка было бурное укрепление рубля. Днём заметно падали бумаги нефтяников и металлургов. Однако к вечеру ситуация немного исправилась. Финансовый сектор утащили в минус ВТБ и TCS Group. Все компоненты индекса строительных компаний ушли в минус на ожиданиях роста ставок по ипотеке. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 69,351 млрд руб.

По итогам торгов 11 сентября индекс МосБиржи - 3122,37 п. (-0,65%), а индекс РТС - 1033,5 п. (+2,08%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

Транснф ап 142 600 2,96% FIVE-гдр 2 328,5 2,89% НЛМК ао 188,34 0,66% Сбербанк 255,75 0,03%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

VK-гдр 660 -8,03% OZON-адр 2 612,5 -4,62% РусГидро 0,93 -3,37% ПИК ао 771,8 -3,04% ЛУКОЙЛ 6 461 -2,48%

3 отраслевых индекса завершили день в плюсе, а 7 показали снижение. Наибольшее падение было в секторе информационных компаний (-2,60%), а потребительский стал лидером роста (+0,33%).

Слабость строительного сектора (-1,63%) обусловлена ожиданиями роста ипотечных ставок вслед за ставкой ЦБ РФ. Также в планах Минфина повысить первоначальный взнос по льготной ипотеки до 20%. Соответственно, результаты I полугодия могут оказаться слабее I полугодия.

Разную динамику показали Сбербанк (SBER) и ВТБ (VTBR). Сбербанк сообщил о прибыли в размере 140,9 млрд руб в августе и 999,1 млрд за восемь месяцев. Акции ВТБ оказались в минусе. Глава финансовой организации Андрей Костин в очередной раз напомнил о том, что в текущем году ВТБ, скорее всего, дивиденды платить не будет, но это история не на несколько лет.

Бумаги VK (VKCO) завершили торги просадкой на 4%. Московская Биржа объявила о приостановке торгов расписками компании в связи с предстоящей редомициляцией. Соответственно, рынок не любит, когда бумаги выпадают на длительный срок из торговой ликвидности, как, например, это происходит с Polymetal.

Однако основной новостной поток касался рубля. Более того, он заметно сменил направленность, что помогло рублю существенно укрепиться. В частности, глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что российские банки решили проблему застоявшихся в Индии рупий за российский экспорт. Помощник президента РФ Максим Орешкин вовсе заявил, что пик ослабления рубля прошел. «Если смотреть вперед, очевидно, текущий счет сейчас восстанавливается. Импорт товаров и услуг пойдет немножко вниз к концу года. Экспорт сильно увеличится, потому что цены на нефть восстановились... Это восстановление будет вести к улучшению текущего счета, и понятно, что оттоки капитала - в связи с теми же решениями ЦБ - рост ключевой ставки, макропруденциальные меры, которые ЦБ применяет, это будет сдерживать кредитование и отток капитала соответственно», - сообщил он в кулуарах Восточного экономического форума.

Есть также и финансовые сигналы. Ожидания роста ставки ЦБ РФ оказывают давление на доходности облигаций, делая их интересной альтернативой для инвестиций. При этом интерес к рублю также выражается в показателях объёма. Торговый оборот в паре USD/RUB в понедельник составил 114,349 млрд руб, а в паре CNY/RUB 135,457 млрд руб. Цифры профицита текущего счёта платежного баланса РФ составил в январе-августе на уровне $25,6 млрд по сравнению с $184,8 млрд год назад. В августе профицит составил $3,8 млрд.

По состоянию на мск:

USD/RUB – 95,08 (-2,76%),

EUR/RUB – 102,49 (-2,19%),

CNY/RUB – 13,019 (-1,87%).

Первичное размещение ARM демонстрирует повышенную популярность

Американские индексы закрыли торги понедельника ростом. Индикатор ФРБ Нью-Йорка показал, что инфляционные ожидания американцев на год увеличились до 3,6% с 3,5%, но на год вперёд они снизились до 3,8% с 3,9%. Однако обращает на себя внимание, что традиционный уже обзор ожиданий указывает на ухудшение ожиданий населением финансовых условий и ситуации на рынке труда. Тем не менее, роста инфляционных ожиданий на горизонтах года и пяти лет хватило для роста доходностей 10-летних казначейских обязательств на 3 б.п., до 4,286%.

Apple (AAPL) решила продлить ещё на 3 года договор с Qualcomm (QCOM) на поставку компонентов G5 модемов для своих устройств. Некоторые на рынке связывают это со сложностями Apple разработать свой собственный чип стандарта связи G5. После нескольких снижений рекомендаций акции Tesla (TSLA) удостоились повышения в Morgan Stanley с целевой ценой $400. В MS полагают, что новый супер компьютер компании Dojo добавит ей до $600 млрд капитализации за счёт роботизации. Финансовые СМИ пишут о том, что переподписка участия в первичном размещении подразделения по разработке архитектуры процессоров ARM является десятикратной. На этом фоне Softbank (SFTBY) может закрыть книгу заявок во вторник вместо среды.

Динамика по секторам: Consumer Discretionary +2,77%, Communication Services +1,17%, Consumer Staples +0,83%, Health +0,68%, Technology +0,45%, Materials +0,42%, Financials +0,38%, Utilities +0,35%, Real Estate +0,02%, Industrials -0,01%, Energy -1,32%.

По итогам торгов:

DJIA - 34663,72 п. (+0,25%),

S&P 500 - 4487,46 п. (+0,67%),

NASDAQ Composite - 13917,89 п. (+1,14%).

Объём новых кредитов в КНР вырос почти в четыре раза за август

Азиатские рынки преимущественно торговались в плюсе. Однако в Китае оптимизм был явно сдержанным. Данные в понедельник показали почти четырёхкратное увеличение выдачи новых кредитов в августе по сравнению с июлем, что является явным свидетельством последствия небольшого снижения ставок. В Шанхае секторы цикличных товаров и автомобилестроения повышались на 1%, а вот сектор недвижимости терял около 1%. Тем не менее, в Гонконге акции Country Garden показали рост почти на 5% на сообщениях, что компания договорилась о продлении сроков погашения по шести выпускам своих оншорным облигациям.

Японский рынок повышался вслед за США, хотя укрепление иены до 146,7 за доллар этому явно не способствовало. Кроме того, участившиеся обсуждения того, что Банк Японии всё же может отказаться от политики отрицательных ставок, привело к росту доходностей 10-летних бондов страны почти до 0,71%. Бумаги SoftBank прибавляли более 2% на новостях о том, что книга заявок в IPO ARM переподписана более чем в десять раз. Худшим сектором вновь оказались японские сталевары. Банки преимущественно торговались в плюсе на фоне роста доходностей бондов. Бумаги Toyota Motor повышались на 2,1%.

По состоянию на 8:20 мск:

NIKKEI 225 - 32711,49 п. (+0,75%),

Hang Seng - 18068,10 п. (-0,16%),

Shanghai Composite - 3136,11 п. (-0,21%).

Решение членов ОПЕК+ остаётся главной идеей в нефти

Нефть пыталась возобновить рост. Впереди у нефтяных трейдеров несколько ключевых событий. Во-первых, это во вторник отчёт API по запасам, затем в среду данные по потребительской инфляции в США, а затем в четверг и решение ЕЦБ по ставке. Плюс на этой неделе выйдут ежемесячные доклады МЭА и ОПЕК по ситуации на рынке нефти. Однако главной идеей с конца июня всё же остаются решения ОПЕК+ по добровольному сокращению добычи. На это указывает и структура бэквордации в нефтяных фьючерсах. Если же говорить о запасах, то предварительные данные опроса Reuters указывают на ожидания снижения запасов нефти на 2 млн баррелей за прошлую неделю.

По состоянию на 8:40 мск: