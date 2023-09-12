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Курсы валют ЦБ РФ на 12 сентября: 96,5083 руб/доллар США и 103,5332 руб/евро

ЦБ РФ с 12 сентября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 96,5083 руб.
  • 1 евро - 103,5332 руб.
  • 10 китайских юаней - 131,9750 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,4158 р. (1,45%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,3540 р. (1,29%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,1600 р. (0,87%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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