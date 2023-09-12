Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 сентября: 5 981,6001 руб/1 г золота и 71,4000/1 г серебра

ЦБ РФ с 12 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 981,6001 руб.
  • 1 грамм серебра - 71,4000 руб.
  • 1 грамм платины - 2 792,5300 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 745,0901 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 58,0001 р. (0,96%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0400 р. (1,44%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 53,5601 р. (1,88%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 54,9500 р. (1,45%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

ВЭФ-2023
Путин предложил скорректировать условия Дальневосточной ипотеки
Путин рассказал о рисках перегрева на рынке ипотечного кредитования
Путин на ВЭФ. Главное
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги