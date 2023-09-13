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ПСБ: Потенциал для восстановления котировок ОФЗ сохраняется

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Коррекционное восстановление котировок ОФЗ во вторник усилилось – кривая снизилась на 6-34 б.п. Наибольшее снижение наблюдалось в коротком конце кривой; инверсия на участке 1-10 лет сократилась с 30 до 11 б.п. (11,8% и 11,69% годовых соответственно). На фоне стабилизации курса рубля ожидания инвесторов продолжили смещаться от повышения ставки в сторону ее сохранения, что сместило кривую госбумаг вниз.

Сегодня Минфин РФ проведет только один аукцион по размещению флоатера ОФЗ 29024. Ранее глава ВТБ заявил, что банк готов вложить 0,5-1,0 трлн руб. в ОФЗ с плавающей ставкой. В результате, сегодня можно ожидать высокий спрос на аукционе. Для классических госбумаг это также позитивно, т.к. частично снимает навес первичного предложения со стороны Минфина.

Сегодня рынок ОФЗ, скорее всего, останется вблизи достигнутых уровней. Завтра ЦБ начинает повышенные продажи валюты – дальнейшее укрепление рубля накануне заседания позволит продолжить тренд на восстановление котировок ОФЗ во второй половине недели.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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