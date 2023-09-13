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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 сентября: 5 861,0601 руб/1 г золота и 70,3500/1 г серебра

ЦБ РФ с 13 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 861,0601 руб.
  • 1 грамм серебра - 70,3500 руб.
  • 1 грамм платины - 2 749,4399 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 699,4099 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 120,5401 р. (2,02%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0500 р. (1,47%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 43,0900 р. (1,54%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 45,6801 р. (1,22%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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