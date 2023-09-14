«Открытие»: Рынок пока не находит поводов для роста

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок начинал торги среды в плюсе, но к середине дня свалился в минус. При этом динамика рубля указывала на покупки акций экспортёров. Тем не менее, рынок пока не находит поводов для роста. Объёмы торгов существенно сократились. К середине среды объём сделок на Московской Бирже составил 28,1 млрд руб.

По состоянию на 15:50 мск индекс МосБиржи - 3160,56 п. (-0,17%), а индекс РТС - 1034,62 п. (-1,43%).

Лидерами среди индексных бумаг были GlobalTrans, Fix Price, МКБ, «Яндекс», «Татнефть». Самыми слабыми оказались VK, OZON Holdings, «Сегежа», НЛМК, «Россети».

Главной идеей на рынке остаётся непредсказуемость рубля и курса ЦБ РФ. После заявлений главных банкиров России о том, что у ЦБ нет оснований для повышения ставки, на рынке сократились тревожные ожидания. Однако полностью они не исчезли. Поэтому наблюдается повышенная волатильность курса национальной валюты и неясность в направленности движения акций.

Московская Биржа приостановила торги на срочном рынке на 4 часа. В техническом плане подобное событие существенным образом влияет на внутредневную волатильность.

Значимых для рынка новостей не было. Однако главным событием не перестают быть ожидания действия ЦБ РФ. В среду поступят очередные данные по инфляции, что для регулятора является более значимым событием, чем курс рубля.

Сам же рубль преимущественно слабел. Накануне главы крупнейших банков решили выдать прогноз, что регулятор не станет повышать ставку, так как курс рубля стабилизировался. Однако глава Сбербанка (SBER) Герман Греф уточнил в среду, что курс национальной валюты излишне слабый и более правильным курсом являются значения в районе 80,0-85,0 за доллар. В любом случае, стоит дождаться данных за август и решения ЦБ РФ, которое будет принято 15 сентября.

По состоянию на 15:50 мск:

USD/RUB – 96,20 (+1,32%),

EUR/RUB – 103,50 (+1,52%),

CNY/RUB – 13,209 (+1,70%).

Европейская статистика продолжает портиться

Европейские индексы преимущественно снижались. Одной из главных проблем рынка остаются ожидания по инфляции. Поскольку цены на нефть за последние пару месяцев существенно выросли, то инвесторы обеспокоены, что стоимость топлива ретранслируется в потребительскую инфляцию. Ожидания повышения ставки ЕЦБ на заседании 14 сентября повысились до 75% по сравнению с предыдущим днём. Еще неделю назад вероятность данного события оценивалась на уровне 25%.

Акции Inditex, владеющей такими брендами, как Zara, провалились более, чем на 2%, хотя компания отчиталась о росте прибыли на 40% в I полугодии. Компания сообщает о весьма активном росте расходов, что и смутило инвесторов. Британская статистика дня оказалась весьма негативной. Промышленное производство упало за июль на 0,7%. В еврозоне ситуация ещё хуже, так как за июль промышленный выпуск сократился на 1,1% при ожиданиях снижения на 0,7%.

По состоянию на 15:30 мск:

FTSE 100 - 7516,95 п. (-0,14%),

DAX - 15646,16 п. (-0,44%),

CAC 40 - 7222,70 п. (-0,42%).

Brent может подорожать выше $100 за баррель

Аналитики Bank of America полагают, что цена Brent может подняться выше $100 за баррель к концу года. Подобному сценарию могут способствовать сокращения добычи в ОПЕК+ и рост спроса в Азии. Собственно говоря, накануне ежемесячный отчёт по рынку нефти ОПЕК сообщил, что дефицит поставок в IV квартале может составить 3 млн баррелей, что в историческом горизонте будет свидетельствовать о самом активном сокращении запасов. В МЭА, напротив, полагают, что в IV квартале спрос будет заметно ниже, чем средний показатель по всему году. По сути, в МЭА считают, что общий дефицит на рынке будет сравним с добровольным сокращением добычи в Саудовской Аравии.

По состоянию на 15:50 мск:

Brent - $92,46 (+0,43%),

Алюминий - $2203 (+0,32%),

Золото - $1931,9 (+0,01%),

Никель - $19735 (-0,65%).

Инфляция в США может оказаться прилипчивой

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка от 0,15% в Dow Jones до 0,45% в NASDAQ. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США подскочила до 4,31%.

Базовый индекс потребительских цен США в августе показал прирост на 4,3% по сравнению с 4,7% в июле. Общий CPI ускорился до 3,7% с 3,2% в июле. То есть инфляция в США всё же имеет тенденцию к большей устойчивости. Поэтому нельзя исключать дальнейшего повышения ставки ФРС.

На утренних торгах снижаются акции китайских производителей электромобилей на новостях о расследовании Евросоюза о субсидиях производителям соответствующего транспорта. Акции Apple теряли около 0,5% на очередных новостях из Китая о проблемах безопасности iPhone. Бумаги Ford Motor повышались на 1,5% на повышении рекомендаций UBS AG. В среду начнутся торги акциями ARM, чьё первичное размещение может стать событием года.