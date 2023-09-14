ПСБ: В преддверии заседания Банка России не ждем существенных движений на рынке госбумаг

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Котировки ОФЗ вчера изменились разнонаправленно. Так, доходности коротких бумаг выросли на 5-6 б.п. на фоне попыток доллара отыграть утраченные позиции несколькими днями ранее. Доходности длинных и среднесрочных ОФЗ, напротив, снизились еще на 2-4 б.п. – решимость ЦБ и Правительства бороться за стабильность национальной валюты позволяет рассчитывать на купирование долгосрочных инфляционных рисков. В результате, инверсия на участке 1-10 лет выросла с 11 до 21 б.п. (11,86% и 11,65% годовых соответственно).

Спрос на вчерашнем аукционе был весьма умеренным для флоатера, несмотря на то, что ВТБ ранее заявлял, что готов приобрести в свой портфель бумаг данного типа на 0,5-1,0 трлн руб. За один аукцион приобрести столь большой объем одному банку проблематично из-за отвлечения существенного объема ликвидности - ВТБ, вероятно, будет приобретать бумаги постепенно в соответствии со своими потребностями. Кроме того, ожидания по ставке изменились - после охлаждения ситуации на валютном рынке вероятность ее повышения снизилась, что делает менее привлекательным покупку ОФЗ-ПК.

В преддверии заседания Банка России не ждем существенных движений на рынке госбумаг. Вместе с тем, краткосрочные настроения инвесторов будут по-прежнему определяться динамикой на валютном рынке.